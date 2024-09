Barcelona znova močno, huda poškodba ter Stegna

Nogometaši iz Barcelone ostajajo v španskem prvenstvu še naprej brez poraza. Tokrat so se znesli nad Villarrealom (5:1) in jim na domačem stadionu zadali kar pet zadetkov. V prvem polčasu je v polno dvakrat meril Robert Lewandowski (20., 35.), v drugem pa sta se pod strelce vpisala Pablo Torre (58.) in nato še Raphinha (74., 83.), ki je prav tako zadel dvakrat. Častni zadetek je za domače v 38. minuti dosegel Ayoze Perez.