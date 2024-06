Barcelona znova najboljša v ligi prvakinj

Katalonke, ki so tretjič osvojile ligo prvakov, so ekipo Lyona premagale prvič, med drugim pa so je ji maščevale za finalna poraza v letih 2019 in 2022. Lyon je doživel sploh prvi poraz v tej sezoni lige prvakinj.

Barcelona je sezono končala kar s štirimi lovorikami, potem ko je dobila že ligo, pokal in superpokal.

Finale lige prvakinj je bil tudi zadnja tekma za oba trenerja. Sonia Bompastor se bo iz Lyona preselila k Chelseaju, kjer bo zamenjala Emmo Hayes, Barcin strateg Jonatan Giraldez pa bo prevzel Washington Spirit.