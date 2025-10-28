Svetli način
Barcelona zopet na sodišču, sumi korupcije še močnejši

Barcelona, 28. 10. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 15 minutami

L.M.
2

Katalonski velikani se že dve leti in pol borijo z obtožbami o korupciji. Barcelona naj bi med letoma 2001 in 2018 plačevala za sodniške usluge v španskem nogometnem prvenstvu. Na dan pa so privrele nove nejasnosti, zaradi katerih bodo morali pred sodiščem odgovarjati tudi Luis Enrique, Ernesto Valverde in Joan Laporta.

Primer "Negreira" že več kot dve leti in pol buri duhove nogometne javnosti v Španiji. Barcelona naj bi skoraj dve desetletji nakazovala denar na račun podpredsednika sodniškega odbora na španski nogometni zvezi, funkcije, ki jo je v tem času opravljal Jose Maria Enriquez Negreira. 

Luis Enrique
Luis Enrique FOTO: AP

Kot je pričakovano, se je primer takšnih razsežnosti konkretno zavlekel. Javnost je o obtožbah prvič slišala marca 2023. Zdaj pa so preiskovalci našli nove neskladnosti v Barceloninih izjavah, ki jih bosta morala pred sodiščem pojasniti nekdanji predsednik Joan Gaspart in predstavnica Elena Fort. Poleg tega se bodo na sodišču čez dober mesec kot priče pojavili Joan Laporta in nekdanja trenerja Kataloncev, Luis Enrique in Ernesto Valverde.

Joan Laporta
Joan Laporta FOTO: AP

Pri Barceloni že od začetka trdijo, da je bilo osem milijonov evrov, ki so jih med letoma 2001 in 2018 nakazali na Negreirin račun, namenjenih izključno za poročila in raziskave o sodniških standardih v Španiji. Zanikajo, da bi z denarjem želeli vplivati na sodniške odločitve ali si zagotoviti ugodnosti pri določenih delilcih pravice. 

Preiskovalci niso našli nikakršnih dokazov, ki bi potrjevali katalonske trditve, zato zahtevajo, da pri Blaugrani predložijo vse potrebne pogodbe in dokumente, ki govorijo o njihovi nedolžnosti. 25. novembra bo potekalo zaslišanje številnih pomembnih akterjev, ki se lahko izkaže za ključno v končni odločitvi sodišča.

 

la liga barcelona negreira sodniki
LolSLO
28. 10. 2025 16.42
+1
Osem milijonov evrov za poročila in raziskave ahahahahahahahahahahaha
Slash
28. 10. 2025 16.32
+4
Ljudje božji, Rom je ponovno napadel Slovenca ! In to na samem mestu tragedije !
