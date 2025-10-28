Barcelona zopet na sodišču, sumi korupcije še močnejši

Primer "Negreira" že več kot dve leti in pol buri duhove nogometne javnosti v Španiji. Barcelona naj bi skoraj dve desetletji nakazovala denar na račun podpredsednika sodniškega odbora na španski nogometni zvezi, funkcije, ki jo je v tem času opravljal Jose Maria Enriquez Negreira.

Kot je pričakovano, se je primer takšnih razsežnosti konkretno zavlekel. Javnost je o obtožbah prvič slišala marca 2023. Zdaj pa so preiskovalci našli nove neskladnosti v Barceloninih izjavah, ki jih bosta morala pred sodiščem pojasniti nekdanji predsednik Joan Gaspart in predstavnica Elena Fort . Poleg tega se bodo na sodišču čez dober mesec kot priče pojavili Joan Laporta in nekdanja trenerja Kataloncev, Luis Enrique in Ernesto Valverde.

Pri Barceloni že od začetka trdijo, da je bilo osem milijonov evrov, ki so jih med letoma 2001 in 2018 nakazali na Negreirin račun, namenjenih izključno za poročila in raziskave o sodniških standardih v Španiji. Zanikajo, da bi z denarjem želeli vplivati na sodniške odločitve ali si zagotoviti ugodnosti pri določenih delilcih pravice.

Preiskovalci niso našli nikakršnih dokazov, ki bi potrjevali katalonske trditve, zato zahtevajo, da pri Blaugrani predložijo vse potrebne pogodbe in dokumente, ki govorijo o njihovi nedolžnosti. 25. novembra bo potekalo zaslišanje številnih pomembnih akterjev, ki se lahko izkaže za ključno v končni odločitvi sodišča.