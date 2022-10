Barcelona zopet slavi Lewandowskega: 'Njegovi zadetki so vredni zlata'

Barcelona se je po zaslugi nove zmage vsaj do nedelje točkovno izenačila z madridskim Realom in ga po zaslugi boljše gol razlike celo prehitela na prvem mestu lestvice. Nogometaši Blaugrane so na 12 tekmah domačega prvenstva desetkrat zmagali in zabeležili po en remi ter poraz. O njihovi odlični formi pa veliko pove podatek, da ob tem kar desetkrat niso prejeli zadetka.

Barcelona je bila na Mestalli v prvem polčasu občutno boljši tekmec, imela je nekaj zares lepih priložnosti, a jih ni znala izkoristiti. V drugem delu so se domači netopirji prebudili, zaigrali odločneje, a poti do mreže, ki jo je branil Marc-Andre ter Stegen , niso našli. Kazalo je na remi brez zadetkov, dokler ni v 93. minuti "iz nič" udaril Robert Lewandowski . Raphinha je z roba kazenskega prostora poslal visoko globinsko žogo, ki jo je 34-letnik s konicami prstov preusmeril za hrbet Giorgija Mamardašvilija .

Lewandowski izgleda kot mladenič, ki želi podirati rekorde

Seveda pa je vso pozornost – še enkrat več – ukradel Robert Lewandowski. Ni jih bilo malo, ki so opozarjali, da se selitev iz Bayerna v Barco pri 34 letih ne bo izkazala za najbolj smelo potezo. Po uvodnih mesecih nove sezone pa je kristalno jasno, kako so se motili. Lewandowski je samo v španskem prvenstvu sodeloval že pri 17 zadetkih (13 golov in štiri asistence), še pet jih je na prav toliko tekmah zabil v Ligi prvakov.

"Ne samo, da je upravičil vsa pričakovanja, še presegel jih je. Na Mestalli je znova odločil tekmo, tako kot prejšnji mesec proti Mallorci. Njegovi goli so vredni zlata, ker prinašajo točke. Je drugačen od ostalih. Pri 34 letih je še vedno videti kot mladenič, ki želi podirati rekorde," so zapisali pri Marci, kjer so postregli še z zelo zanimivim in obenem pomenljivim podatkom. Lewandowski je v tej sezoni La Lige v polno meril na devetih tekmah, na vseh je Barca slavila. Na treh, na katerih se ni vpisal med strelce, so Katalonci slavili le enkrat.