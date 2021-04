Messi dobil nagrado, Dembele pa v 90. minuti zagotovil tri točke

Barcelona je po slabšem začetku v državno prvenstvo vztrajno manjšala zaostanek za vodilnim madridskim Atleticom in sedaj so imeli Katalonci priložnost, da ob zmagi proti Valladolidu pridejo le na točko zaostanka na drugem mestu lestvice La Lige. To jim je uspelo, v izdihljajih rednega dela tekme je bil uspešen Ousmane Dembele. Atletico je zbral 66 točk, Barcelona 65, Real jih ima 63, borba za naslov pa bo kot kaže še izjemno zanimiva in izenačena.

Pred tekmo je bil nagrajen tudi prvi zvezdnik blaugrane Leo Messi, ki je rekorder po številu nastopov v klubskem dresu (pred to tekmo jih je zbral 769), a niza še ni konec. Skupaj z ženo in otrokoma je bil deležen posebne pozornosti, saj je to precej impresivna številka nastopov, pred tem je bil klubski rekorder Xavi Hernandez(767).

Barcelona je zmagala na zadnjih petnajstih od osemnajstih tekem v prvenstu, na svojem domačem stadionu Camp Nou pa niso izgubili že 11 zaporednih tekem (osem zmag, trije remiji). Trener Ronald Koemanže nekaj časa ne more računati na poškodovane Fatija, Coutinha in Piqueta, nizozemski trener je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Marc-Andre ter Stegen, Oscar Mingueza, Clement Lenglet, Frenkie De Jong, Sergino Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Ousmane Dembele, Lionel Messi, Antoine Griezmann.

Že v 9. minuti prva priložnost za goste, Kenan Kodro je po strelu z glavo zadel okvir vrat, Barcelona je prav tako zadela okvir vrat po strelu Pedrija ob koncu prvega polčasa, ko je vratar Jordi Masip preusmeril žogo v vratnico. Kar se tiče drugega polčasa, je v 59. minuti strel Dembeleja Masip ubranil, odbita žoga je prišla do Antoineja Griezmanna, ki je streljal z glavo, a je žoga zletela mimo vrat. Barcelona je nato od 79. minute igrala z nogometašem več, Oscar Planoje dobil neposredni rdeči karton po prekršku nad Dembelejem. Gostitelji so imeli terensko premoč na večini tekme, a večinoma jalovo, tako da je dolgo kazalo, da se bosta tekmeca razšla brez zmagovalca. Odločitev je padla tik pred koncem rednega dela tekme. V 90. minuti je iz strani lepo zadel Dembele in Barceloni zagotovil pomembne tri točke, saj v sodnikovem podaljšku, ki je trajal štiri minute, ni prišlo več do spremembe izida.

Kar se tiče konkurence v boju za vrh, je Atletico kljub ubranjeni enajstmetrovki Jana Oblakav nedeljo zvečer v gosteh pri Sevilli izgubil z 0:1, Real Madrid pa je že v soboto z 2:0 premagal moštvo Eibarja. V soboto pa bo na sporedu sloviti El Clasico, zelo pomembna tekma za obe moštvi, tokrat v Madridu, saj je prvi medsebojni dvoboj na Camp Nouu dobil Real (3:1)