Barcelono bo menjava trenerja stala 16 milijonov evrov

Pod vodstvom Ronalda Koemana blaugrani v zadnjem obdobju ni šlo prav veliko po načrtih: zmagali so le na dveh od zadnjih sedmih tekem. Izgubili so tudi na prestižnem El Clasicu proti Realu na domačem stadionu Camp Nou, nazadnje pa so doživeli še poraz na gostovanju pri Rayu Vallecanu.

Kot napovedujejo tisti, ki dobro poznajo zakulisje, bo Xavija Barcelona "aktivirala" na začetku reprezentančnega premora (kvalifikacijske reprezentančne tekme za SP so sicer na sporedu 11. novembra). Takrat bo imel vsaj nekaj časa, da postavi del temeljev pred nadaljevanjem klubske sezone. čeprav so si pri Barci želeli, da bi vodil moštvo že na tekmi Lige prvakov – Barcelona bo namreč prihodnji teden gostovala v Kijevi pri Dinamu.

Xavi Hernandez , nekoč med nosilci igre Barcelone, se bo na Camp Nou vrnil v drugačni vlogi. Biti trener katalonskega velikana je bilo vedno njegova velika želja, tega ni nikoli skrival. V preteklosti so ga predvsem španski mediji že večkrat "pošiljali" na klop Barce, a se to (še) ni zgodilo.

Xavi je zadnji dve sezoni trener katarskega Al Sadda, ki je pod njegovim vodstvom osvojil sedem lovorik v dveh sezonah, in kot je razvidno iz statistike, je tam nizal predvsem zmage (89 tekem, 61 zmag). Nekdanji španski reprezentant na novinarski konferenci pred naslednjo tekmo Al Sadda ni želel govoriti o svoji prihodnosti. "Osredotočen sem na svoje delo pri Al Saddu in ne želim govoriti o ničemer drugem," je bil kratek v odgovoru na vprašanje o morebitnem prestopu k Barceloni.

Dejstvo je, da ima Barcelona precej finančnih težav. Dolgovi so velikanski (približno 1,3 milijarde evrov), zato morajo biti v vodstvu kluba zelo pazljivi glede prihodkov in odhodkov. Verjetno so upali, da bo z "neba" (propadel projekt Superlige) padla kopica denarja, ki bi jim pomagala delno sanirati izgubo, a se je ta zgodba hitro zaključila. Kot poroča Marca, bo trenerska menjava Koeman-Xavi klub stala kar približno 16 milijonov evrov. V teh časih je to za klub kar dovolj velik zalogaj. Nizozemski trener naj bi za odškodnino ob predčasni prekinitvi pogodbe dobil kar 12 milijonov. Trije milijoni naj bi šli za novega trenerja in njegov štab, en milijon pa za prekinitev pogodbe z Al Saddom.

Xavi je imel veljavno pogodbo s katarskim klubom še po svetovnem nogometnem prvenstvu (2023) in njegov trenutni klub tukaj ne bo popuščal. Jasno je, da Xavi tega denarja ne bo plačal iz svojega žepa, zato bo moralo vodstvo Barce tukaj poskusiti s pogajanji. Ta vsota bi bila lahko precej manjša ali pa celo "nevtralizirana", če bi se predsednik kluba Joan Laporta dogovoril za gostovanje oziroma prijateljsko tekmo z Al Saddom. To bi katarskemu klubu pomenilo precej, tudi glede zaslužka, predvsem pa prestiža, Barcelona pa bi lahko tako nekaj privarčevala.