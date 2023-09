Xavi po remiju na Majorki: Lani smo bili bolj čvrsti in bolj zbrani v obrambi

Sedmi krog španske nogometne lige se je začel s presenetljivim izidom. Barcelona je v gosteh remizirala proti skromni Mallorci, ki je celo vodila po prvem polčasu z 2:1. Končni izid je bil 2:2. Vodilno Barcelono je pred blamažo v drugem polčasu rešil mladi Fermin Lopez. Strateg Barce Xavi Hernandez se je po tekmi pritoževal nad slabo obrambo. Katalonci so na sedmih odigranih tekmah prejeli kar osem golov. Lani so na zadnjih 25 tekmah prvenstva prejeli enako število zadetkov. "Lani smo bili bolj čvrsti in veliko bolj zbrani v obrambi."

Real Mallorca je presenetljivo podjetno začel tekmo proti favoriziranemu tekmecu. Vedat Muriqi je že na začetku, v osmi minuti, zadel za gostitelje. Raphinha je v 41. minuti izenačil. A je Abdon Prats v izdihljajih prvega polčasa zabil za presenetljivo vodstvo domačih 2:1. Tudi po prihodu iz slačilnice Barcelona ni znala v celoti uveljaviti svojega sloga igre. Popolno senzacijo je preprečil 20-letni Fermin Lopez, ki je v 75. minuti zadel za izenačenje. Izid 2:2 je nato tudi obveljal, Barcelona pa je namesto treh z Majorke odnesla zgolj točko." Te neprevidne napake se ne smejo ponoviti," je Xavi, kot poroča STA, povedal za DAZN. "Moramo se izboljšati. Lani smo bili bolj čvrsti in veliko bolj zbrani v obrambi," je še zapisala STA. "Danes nismo bili slabi, a to sta dve napaki, ki se ne bi smeli zgoditi. Zaradi teh napak smo danes izgubili dve točki," je bil po gostovanju na otoku jezen trener blaugrane. V zvezni vrsti se je poznala odsotnost Pedrija in Frenkieja de Jonga. icon-expand Fermin Lopez je izenačil na 2:2. FOTO: AP Pred tem je Sevilla premagala zadnjeuvrščeno zasedbo na lestvici Almerio s 5:1 v eni svojih najboljših predstav pod vodstvom trenerja Joseja Luisa Mendilibarra. Sevilla se je z zmago premaknila na sredino lestvice. Izid, 6.krog:

Mallorca - Barcelona 2:2 (2:1)

Muriqi 8., Prats 45.; Raphinha 41., F. Lopez 75.



Sevilla - Almeria 5:1 (3:0)

En Nesyri 7., Lukebakio 8., Suso 38., Lamela 51., Salas 92.; Suarez 71./11-m