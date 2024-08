Blaugrana s 7:0 razbila Valladolid, Atletico do zmage v Bilbau

Nogometaši Barcelone ostajajo neporaženi v državnem prvenstvu. V 4. krogu španske La lige so s kar 7:0 premagali Real Valladolid in se s tem dodatno utrdili na prvem mestu lestvice. Med strelce so se vpisali nova okrepitev Blaugrane Dani Olmo, Ferran Torres, Jules Kounde, Robert Lewandovski in Raphinha, ki je dosegel hat-trick. Zmage se je razveselil tudi Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je z 0:1 v gosteh premagal Athletic.

Mrežo Valladolida je v 20. minuti načel Raphinha, štiri minute kasneje pa je bil po podaji Lamina Yamala natančen še Robert Lewandowski. Končni izid prvega polčasa je v drugi minuti sodnikovega dodatka postavil Jules Kounde.

Tudi v drugem polčasu so nogometaši Blaugrane vse niti igre imeli v svojih rokah. Premoč v posesti žoge so okronali v 64. minuti, ko je po podaji Lewandowskega zadel Raphinha. Brazilec je bil natančen še v 72. minuti in dosegel hat-trick, s podajo se je še drugič izkazal mladi biser Barcelone Yamal. Raphinha je bil za svojo izjemno predstavo na športni spletni platformi Sofascore ocenjen z najvišjo možno oceno, 10.

Za šesti zadetek Kataloncev je v 82. minuti poskrbela nova okrepitev Dani Olmo, ki je na svoji drugi tekmi pri Barci dosegel še drugi zadetek. Še zadnji žebelj v krsto Valladolida pa je v 85. minuti po podaji Raphinhe zabil Ferran Torres in s tem postavil končni izid 7:0.

Atletico do zmage v gosteh Na tekmi med Athletic Clubom in Atletico Madridom je že vse kazalo na poravnan izid. Veliko večino tekme sta mreži mirovali, toda v 92. minuti so si Baski privoščili hudo napako v obrambi in izkoristil jo je Angel Correa. Colchonerosi so se tako z drugo zmago vsaj začasno prebili na drugo mesto na lestvici.

Katalonsko-madridski obračun dobil Espanyol Tudi med obračunom med Espanyolom in Rayem Vallecanom je do odločilnega zadetka prišlo v sodnikovem podaljšku. Za Rayo je v 4. minuti zadel Alvaro Garcia, štiri minute kasneje je izenačil Carlos Romero. Dišalo je po neodločenem izidu, a je glavni sodnik tekmo podaljšal kar za devet minut, kar so izkoristili domači. Za zmago Espanyola z 2:1 je v 6. minuti sodnikovega podaljška zadel Alejo Veliz.

