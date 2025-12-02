Barcelona - Atletico Madrid 2:1* (2. polčas)

V derbiju španskega prvenstva, gre za 19. krog, se na stadionu Camp Nou merita Barcelona in madridski Atletico. Gre za spopad prvo in četrtouvrščene ekipe prvenstva. Gosti iz španske prestolnice vodijo z 1:0. Prvi gol na tekmi je v 19. minuti dosegel Alejandro Baena, izenačil pa je le nekaj minut kasneje Raphinha (1:1). V vratih Atletov "stoji" slovenski čuvaj mreže Jan Oblak. V 38. minuti je žogo prek vrat iz enajstmetrovke poslal Barcin Robert Lewandowski.