Barcelona - Atletico Madrid 2:1* (2. polčas)

- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
1 / 7
Izid, španska liga, 19. krog:
Barcelona - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
Raphinha 26.; Baena 19.
Lewandowski v 38. minuti zapravil enajstmetrovko za Barcelono.
V derbiju španskega prvenstva, gre za 19. krog, se na stadionu Camp Nou merita Barcelona in madridski Atletico. Gre za spopad prvo in četrtouvrščene ekipe prvenstva. Gosti iz španske prestolnice vodijo z 1:0. Prvi gol na tekmi je v 19. minuti dosegel Alejandro Baena, izenačil pa je le nekaj minut kasneje Raphinha (1:1). V vratih Atletov "stoji" slovenski čuvaj mreže Jan Oblak. V 38. minuti je žogo prek vrat iz enajstmetrovke poslal Barcin Robert Lewandowski.
Izid, španska liga, 19. krog:
Barcelona - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
Raphinha 26.; Baena 19.
Lewandowski v 38. minuti zapravil enajstmetrovko za Barcelono.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.