Nogomet

Barcelona - Atletico Madrid 2:1* (2. polčas)

Barcelona, 02. 12. 2025 22.01 | Posodobljeno pred 28 minutami

Avtor
M.J.
Komentarji
3

V derbiju španskega prvenstva, gre za 19. krog, se na stadionu Camp Nou merita Barcelona in madridski Atletico. Gre za spopad prvo in četrtouvrščene ekipe prvenstva. Gosti iz španske prestolnice vodijo z 1:0. Prvi gol na tekmi je v 19. minuti dosegel Alejandro Baena, izenačil pa je le nekaj minut kasneje Raphinha (1:1). V vratih Atletov "stoji" slovenski čuvaj mreže Jan Oblak. V 38. minuti je žogo prek vrat iz enajstmetrovke poslal Barcin Robert Lewandowski.

Izid, španska liga, 19. krog:
Barcelona - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
Raphinha 26.; Baena 19.
Lewandowski v 38. minuti zapravil enajstmetrovko za Barcelono.

nogomet primera division la liga barcelona atletico
Kamerunci odslovili nogometnega selektorja, surinamski odstopil

zmerni pesimist
02. 12. 2025 21.56
Leta naredijo svoje
Kolllerik
02. 12. 2025 21.54
Lewa.... 😡😡
T3
02. 12. 2025 21.41
+0
Satelit je zaznal NLP. Wait!!? Samo žoga od Lewandovskega je!!!🤪
