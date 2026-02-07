Barcelona z novo zanesljivo zmago

V Španiji bi morali odigrati štiri tekme, a so dve odpovedali zaradi slabega vremena in slabega terena, ki sta preprečila izvedbo tekme Rayo Vallecano - Oviedo. Dvoboj Seville in Girone pa so zaradi močnega dežja in poplav v Andaluziji prestavili na nedeljo popoldne.

V Barceloni vremenskih težav niso imeli, na igrišču pa so tekmece z Majorke dokončno strli šele v drugem delu. Mallorca se je dobro upirala do 29. minute, ko je zadel Robert Lewandowski, po uri igre je vodstvo blaugrane z neubranljivim strelom od daleč povišal Lamine Yamal, zmago pa je potrdil povratnik po poškodbi Marc Bernal nekaj minut pred koncem.

Poleg dvobojev Atletico Madrid - Betis in Valencia - Real Madrid bodo v nedeljo še obračuni Alaves - Getafe, Athletic Bilbao - Levante in zdaj po novem še Sevilla - Girona. Villarreal in Espanyol bosta igrala v ponedeljek, nov termin tekme Rayo Vallecano - Oviedo pa še ni znan.

Izidi, 23. krog:

Celta Vigo - Osasuna 1:2 (0:1)

Barcelona - Mallorca 3:0 (1:0)