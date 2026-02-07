Naslovnica
Nogomet

Barcelona z novo zanesljivo zmago

Barcelona, 07. 02. 2026 18.31 pred 8 dnevi 1 min branja 257

Avtor:
M.J.
Barcelona - Kobenhavn

Nogometaši Barcelone so na tekmi 23. kroga španske lige premagali Mallorco s 3:0 in začasno prednost pred Realom povišali na štiri točke (58-54). Madridski klub bo igral v nedeljo, ko bo gostoval pri Valencii, njegov mestni tekmec Atletico bo gostil Betis.

Barcelona vs Mallorca
Barcelona vs Mallorca
FOTO: Sofascore.com

V Španiji bi morali odigrati štiri tekme, a so dve odpovedali zaradi slabega vremena in slabega terena, ki sta preprečila izvedbo tekme Rayo Vallecano - Oviedo. Dvoboj Seville in Girone pa so zaradi močnega dežja in poplav v Andaluziji prestavili na nedeljo popoldne.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

V Barceloni vremenskih težav niso imeli, na igrišču pa so tekmece z Majorke dokončno strli šele v drugem delu. Mallorca se je dobro upirala do 29. minute, ko je zadel Robert Lewandowski, po uri igre je vodstvo blaugrane z neubranljivim strelom od daleč povišal Lamine Yamal, zmago pa je potrdil povratnik po poškodbi Marc Bernal nekaj minut pred koncem.

Poleg dvobojev Atletico Madrid - Betis in Valencia - Real Madrid bodo v nedeljo še obračuni Alaves - Getafe, Athletic Bilbao - Levante in zdaj po novem še Sevilla - Girona. Villarreal in Espanyol bosta igrala v ponedeljek, nov termin tekme Rayo Vallecano - Oviedo pa še ni znan.

Izidi, 23. krog:
Celta Vigo - Osasuna 1:2 (0:1)

Barcelona - Mallorca 3:0 (1:0)

KOMENTARJI257

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BarcaHighFive
08. 02. 2026 21.59
penal se caka
Odgovori
+4
4 0
Wolf85
08. 02. 2026 21.38
Ne gledam tekme,bi bil pa vesel,če bi mi en povedal kok penalov bi mogu imet ze real?nevem kaj ga štrajkajo sodniki...
Odgovori
+7
7 0
friki24
08. 02. 2026 21.59
Kiljavi se je ze ene 3x vrgel na tla kot da ma padavico..asencio pri kotu valencie pade sam od sebe kot da bi ga head shotov..
Odgovori
+3
3 0
Lucky
08. 02. 2026 21.06
Perez je v Super Ligi zdej sam s seboj. Kot je tuki cripsi sam s seboj.
Odgovori
+13
13 0
Kolllerik
08. 02. 2026 20.28
??? In je padel ATM na svoji Wandi proti Betisu. Dobro tole pred tekmo z Barco 👍
Odgovori
+7
7 0
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 21.55
al pa ne...
Odgovori
+3
3 0
Joško s Krasa
08. 02. 2026 18.11
Nezadržno se bliža tisti vaš zgodnje pomladanski večer,potem boste pa Flika menjavali. Se motim?
Odgovori
-13
3 16
Kolllerik
08. 02. 2026 18.32
... kako slačilnica ruši Arbeolo. Ali pa, kako se Jude krega z ostalimi. Morda je res najbolje da pakira za Liverpool 😁
Odgovori
+10
13 3
Loptass
08. 02. 2026 19.03
V sovjem klubu imajo shranja celi hofn, nič ne štima, bodoči 3. ligaši jih izločajo iz tekmovanj, zabijajo golmani v LP, oni pa se ukvarjajo s Flickom in Barco 😂😂
Odgovori
+9
11 2
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 17.36
Hanzi je zadnjih 20 min naredu šov groze in straha....ko na terenu vidiš hkrati kundeja..balde..cancelo....lewa....feran....ma to so laufal kje je ker hotu....igra brez repa in glave....še sreča da malorca tut se že predala...
Odgovori
+4
4 0
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 17.09
Kdo bi rekel, da ima Rashford po vtisu igre in minutaži cca 22 tekem 10 golov in 13 asistenc ?
Odgovori
+6
7 1
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 17.28
Še lepo ma....tk kot ga majo soigralci...ga že mal psiha daje...
Odgovori
+4
5 1
Kolllerik
08. 02. 2026 17.43
Če bodo pametni, ga bodo obdržal. Se pa govori, da bi ga nov trener ManU ja rad videl nazaj v ekipo
Odgovori
+5
6 1
Joško s Krasa
08. 02. 2026 18.09
A bo Šeško igral?
Odgovori
-8
0 8
Kolllerik
08. 02. 2026 18.24
Če bi rad bil duhovit,... ker tole kar pišeš ni za nikamor... te lahko Luigi vzame v svojo šolo. Seveda, če boš zadosti priden 😁😁
Odgovori
+6
6 0
Lucky
08. 02. 2026 15.56
Zgleda me karma tolče. Tole je bla že 4 tekma v nizu, ki je nism mogu gledat. Nimam pojma, kdo dela razpored? Bomo pa mal trolal. Slišim, da si je Virgili sposodu Koundeja. Zadeva je zanimiva, ker so ble med tednom govorice, a bi ga nazaj odkupl. Sam zdej ma menda ceno 30 miljončkov. Deco ga je dal pa za drobiž. Majo sicer še vedn 40% pravic, pri nadaljnji prodaji. Mislim, da je bil Virgili eden ključnih, pri osvajanju UCL za U-19. Zanimiv bo predvsem potencialni dvoboj Lookman-Kounde. Če slučajn Koundeja ne bo na RB, pol bi lohk bil znak, da mu Flick ne zaupa več. Ne pa rotacija.
Odgovori
+4
6 2
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 16.36
škoda da nisi mogu gledat....eeee moj Kunde....pr men še v Barca B ekipi nebi špilu.....ne sam da ga je Virhil vozu....Kunde sploh ofseida ni spisoben špilat....stalno zamuja in nasprotne igralce pušča v igri....
Odgovori
+2
4 2
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 16.37
Virgil*
Odgovori
+2
4 2
Lucky
08. 02. 2026 16.53
Hahaha, Vlado, kje bomo najdl dvigal, ki bo spobn zapirača uzignat? Drgač, nism zihr, da bi se Cancello kej bolš odnesu. Ostane Eric, ki pa povsod super špila in ga je škoda na beka devat.
Odgovori
+4
5 1
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 17.05
Prvih 10 minut igre je bil Kounde že zrel za Tel Aviv . Bernal se pobira in nisem vedel, da je pri 18. letih višji od vratarja
Odgovori
+6
7 1
Lucky
08. 02. 2026 17.23
Mnde je Flick izjavu, da lohk tale Tommy, tud RB špila.
Odgovori
+5
6 1
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 17.30
Mogoč majo kitajci kako dvigalo....
Odgovori
+2
3 1
Kolllerik
08. 02. 2026 17.31
Virgil je obračal Koundeja kot malinovca. Enkrat je asistiral Muriqiju za strel, drugič je streljal sam. Vse v prvih 20. minutah. Lookman bo brez dvoma hitrejši 🥴
Odgovori
+4
5 1
Lucky
08. 02. 2026 17.35
Za Bernala navijam, da čimprej Frenkieja na klopco porine. Čeprav, zdej, ko ma Frenkie resno konkurenco, se je začel mal bolj matrat in mal več v napadu devat.
Odgovori
+5
5 0
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 17.43
Frenk bo stalno špilal dokler je Hanzi trener....isto lewa in kunde....
Odgovori
+3
3 0
Kolllerik
08. 02. 2026 17.46
Brez zamere, sam bo še nucal mleka in polente Bernal za kaj takega 😁
Odgovori
+4
4 0
Lucky
08. 02. 2026 15.19
Spoštovane dame in gospodje, zdej je tudi uradno. Celoten nogometni svet komentira Yamala, sam zapirač je tiho. Celoten nogometni svet se trese, ko gleda Yamala. Trese se tud zapirač, od žlehtnobe, ko prebira komentarje od Lucky. Shrante si tole.
Odgovori
+10
11 1
Wolf85
08. 02. 2026 15.54
Zapirač gleda sano penale od mbappeja,ki so za zlato žogo.mbappe je dal več penalov v 1,5 sezoni pri realu,kot celotno kariero prej pred realom.mbappe samo nadaljuje,kjer jw ronaldo končal.rudi glede metanja v kazenskem prostoru...
Odgovori
+8
8 0
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 14.38
Barcelona ne dobi penala tudi če je roka, če spotakneš igralca, če pri kotu podreš igralca in če kot pravi manucao, zbrcaš igralca v ledvice ali jetra v kazenskem prostoru...in za to so plačali 8 milijonov evrov?
Odgovori
+12
13 1
Wolf85
08. 02. 2026 11.30
Kaj je to zanimivo,ko profilkota ni,kar naenkrat noben navijač reala ne komentira.sprašujem se le zakaj je temu tako 🤔.cripla smo že vsi skapirali,da ima 12 profilov a tip je še kar vztrajen.a kdo ve v kjeri jami se skriva zapirač?mogoče išče novega fatija...
Odgovori
+12
14 2
Loptass
08. 02. 2026 13.20
Trubin je dokrajčil zapirača za vsaj par tednov.
Odgovori
+14
14 0
Wolf85
08. 02. 2026 15.24
Zapirač bo pisal ob prvem porazu barce in bo spet jokal čez yamala
Odgovori
+9
9 0
Loptass
08. 02. 2026 10.43
Tekom letošnje sezone igrajo boljši nogomet od Reala zagotovo Barcelona, PSG, Arsenal, City in Bayern. Vsi so boljši v napadu, imajo vrhunske napadalce in driblerje, ki so pod prekrški za penale in bi navedeni klubi morali praviloma imeti vsi več penalov od Reala ali vsaj toliko. Kakšna so dejstva? Našteti imajo največ 6 penalov, City in Arsenal v 15. odigranih kolih celo 3. Kaj pa Real???? 11 penalov 22. kolih!!! Vsako 2. tekmo v povprečju. In ko jih bereš, so bili oškodovani za najmanj še enkrat toliko penalov, Barca je dobila vse podarjene..... Noben od naštetih klubov ni po penalih niti blizu Reala, to pomeni, da je nekaj hudo narobe.
Odgovori
+14
16 2
drimtim
08. 02. 2026 11.33
Za ceno teh podarjenih penalov bodo nekateri klubi mogoče celo izpadli iz prve lige.
Odgovori
+12
13 1
Kolllerik
08. 02. 2026 09.44
Danes je lep, sončen dan... 😁
Odgovori
+10
12 2
Vladimir.Krutov
08. 02. 2026 11.47
👍
Odgovori
+2
4 2
annonymo95
08. 02. 2026 09.30
Danes 100e, da bo penal za real in rdec karton za valencio, jutri pa na Maldive.
Odgovori
+11
12 1
golobnadob
08. 02. 2026 09.40
Pošlji kartico iz Maldivov.
Odgovori
-1
2 3
drimtim
08. 02. 2026 10.38
Super.
Odgovori
+6
7 1
annonymo95
08. 02. 2026 09.19
Najbolj smesno je, da stalarji jocejo glede sojenja na vcerajsnji tekmi. Yamal se pripravlja na strel, Mojica podstavi levo nogo in naredi ociten prekrsek, ampak enajstmetrovke ni bilo, ker Yamal ne nosi belega dresa z grbom kluba, ki je najvecja prevara v modernem nogometu. Primer solske enajstmetrovke.
Odgovori
+15
16 1
Kolllerik
08. 02. 2026 09.29
In če dodaš zraven še čisti nedosojen penal zaradi roke Davida Lopeza v začetni fazi in goljufijo s postavitvijo živega zidu, zaradi katere je Flick dobil rumeni karton, potem smo spet tam.
Odgovori
+15
16 1
friki24
08. 02. 2026 09.10
Se eno dejstvo za stalarje.. Yamal ima v 5ih najmocnejsih ligah, najvec uspesnih driblingov in najvec takoimenovanih “big chancec created” ampak on je prevara.. Sutite i trpite
Odgovori
+14
16 2
štajerski janezek
08. 02. 2026 08.52
Sem pa vesel, da Yamal vsem hejterjem spodaj iz tekme v tekmo kaze da je muha enodnevnica kot so ga poimenovali...😂😂😂
Odgovori
+14
15 1
Maxx365
08. 02. 2026 09.09
Največja prevara po Fatiju, pravi zapirač. Pa čisto slučajno je najbolje ocenjen igralec LaLige, s povprečno oceno 8,44.
Odgovori
+16
17 1
štajerski janezek
08. 02. 2026 09.13
Hejterji in nevoščljivci pač :)
Odgovori
+12
13 1
Barni3
08. 02. 2026 08.48
Ja fajn jamo so si skopali spanski sodniki...niti enega spanskega sodnika ne bo na svetovnem prvenstvu...upam da jim je perez dovolj placal da si tako unicijo ugled
Odgovori
+13
14 1
štajerski janezek
08. 02. 2026 08.47
Veliki fantje ki so vceraj zajokali in kasneje tezko zaspali na zalost ne poznajo pravila ofsajd. Pri strelu Rashforda, Leqa nikakor ni vplival na igro (vratarja ali obrambnega igralca). Obrambni se je pac odlocilza izbijanje z glavo, ki mu na zalost ni uspelo. Saj je zogo odbil do Olma, ki je bil v pravilnem polozaju ob strelu Rashija. In od tukaj naprej imamo sliko 2. Torej vse cisto. Seveda bi lahko obrambni zogo pustil. Ampak potem bi bil gol... razumes manu? Ali bolj otrocje razlozim?
Odgovori
+17
18 1
royayers
08. 02. 2026 08.42
danes igra Real. Valencia tekmo začenja z 0:1. penal je že dejstvo, kar pri Barci ni slučaj. dokler igralcu ne polomijo nog, ne bo penala. zadnje tekme je agenda jasna, cel svet gleda, in vidi kaj se dogaja. g
Odgovori
+14
15 1
bibaleze
