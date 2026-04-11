Barcelona prednost pred Realom povišala na devet točk

Barcelona

Barcelona si je v prvem polčasu priigrala lepo prednost. Domači so povedli že v deveti minuti, ko je po natančni podaji iz kota Lamina Yamala žogo z glavo v mrežo preusmeril Ferran Torres. Barcelonini sedmica in desetica sta prednost Kataloncev v 25. minuti povišali na 2:0. Yamal je krenil v protinapad, nato pa podal proti Torresu, ki je brez težav zaključil za svoj drugi zadetek dneva.

Ferran Torres in Lamine Yamal

Španec bi skoraj dosegel hat-trick, v drugem polčasu je znova zatresel mrežo gostov, vendar je stranski sodnik takoj nakazal, da zadetek zaradi prepovedanega položaja ne bo obveljal. Je pa bil na drugi strani takoj zatem natančen Pol Lozano, ki je odbito žogo uspešno poslal za hrbet domačega vratarja Joana Garcie in Espanyolu v 56. minuti znižal na 2:1.

Gostje so nato začeli kazati zobe, a vsi njihovi upi na preobrat so skopneli v 87. minuti, ko je po nespretnem posredovanju Dmitrovića Yamal sam krenil proti praznem golu in znova povišal prednost Blaugrane. Končni izid 4:1 je tik pred iztekom rednega dela tekme po podaji Frenkieja de Jonga postavil Marcus Rashford.

