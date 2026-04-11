Nogomet

Barcelona prednost pred Realom povišala na devet točk

Barcelona, 11. 04. 2026 20.40 pred 1 uro 1 min branja 15

Ferran Torres in Lamine Yamal

Nogometaši Barcelone so v 31. krogu španske La lige s 4:1 premagali mestnega tekmeca Espanyol. Z dvema zadetkoma se je izkazal Ferran Torres, tretjega je prispeval Lamine Yamal, ki je prispeval podajo za prva dva zadetka, med strelce pa se je vpisal še Marcus Rashford. Z novo zmago so se Katalonci utrdili na prvem mestu lestvice in prednost pred drugouvrščenim Real Madridom povišali na devet točk.

FOTO: Profimedia

Barcelona si je v prvem polčasu priigrala lepo prednost. Domači so povedli že v deveti minuti, ko je po natančni podaji iz kota Lamina Yamala žogo z glavo v mrežo preusmeril Ferran Torres.

Barcelonini sedmica in desetica sta prednost Kataloncev v 25. minuti povišali na 2:0. Yamal je krenil v protinapad, nato pa podal proti Torresu, ki je brez težav zaključil za svoj drugi zadetek dneva.

FOTO: Profimedia

Španec bi skoraj dosegel hat-trick, v drugem polčasu je znova zatresel mrežo gostov, vendar je stranski sodnik takoj nakazal, da zadetek zaradi prepovedanega položaja ne bo obveljal.

Je pa bil na drugi strani takoj zatem natančen Pol Lozano, ki je odbito žogo uspešno poslal za hrbet domačega vratarja Joana Garcie in Espanyolu v 56. minuti znižal na 2:1.

Gostje so nato začeli kazati zobe, a vsi njihovi upi na preobrat so skopneli v 87. minuti, ko je po nespretnem posredovanju Dmitrovića Yamal sam krenil proti praznem golu in znova povišal prednost Blaugrane.

Končni izid 4:1 je tik pred iztekom rednega dela tekme po podaji Frenkieja de Jonga postavil Marcus Rashford.

* Izidi, 31. krog La lige:

Real Madrid - Girona 1:1 (0:0)

Real Sociedad - Alaves 3:3 (2:2)

Elche - Valencia 1:0 (0:0)

Barcelona - Espanyol 4:1 (2:0)

21.00 Sevilla - Atletico Madrid

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Loptass
11. 04. 2026 21.47
Še eno dejstvo in uradna statistika. Ferran je zadnje 3 mesece res katastrofa, ampak v 1695 min. v ligi, je zabil IZ IGRE 14 golov. Stratosferski Mbappe, ki so mu že novembra pripisovali zlato žogo, jih je dal iz igre 15 v 2232 min. Več kot 500 igralnih min več kot Ferran in zgolj en gol iz igre več. Morebiti pa Mbappe ni tako stratosferski? Plus vedno ko igra, ekipa šepa, ko ga ni, je igra kluba boljša.
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
11. 04. 2026 21.46
pa to je norooo..zjutri k se bom zbudu..stopu na teraso..in zuni že +9..obužujem poletja🤗 hvala espanyol in girona..živela Katalonija!!!
J..J
11. 04. 2026 21.41
Kje sta krmka crips in realist? Halo, Negreira....
Wolf85
11. 04. 2026 21.21
Ne še prehitro proslavljat naslov.spomnite se oktobra kako so realovci ze praznovali naslov.😁
Kolllerik
11. 04. 2026 21.21
Čakamo na Manucaa, da bo več kot upravičeno pohvalil Yamala in tako na licu mesta dokazal, da je še kaj poštenja v njem. Dve čudoviti asistenci in prav tak zadetek, preigravanje Espanyolovih, kot za šalo....
ViscaB
11. 04. 2026 21.14
Bravo barca je že prvak baje real ne bo več igral la lige🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gigson
11. 04. 2026 21.03
Bravo barca tako se igra.Popolnoma zasluzena zmaga.
drimtim
11. 04. 2026 20.59
Bravo mladina gremo po naslov.Sedaj brez problema izgubite proti realu.🏆
26250440
11. 04. 2026 20.59
Sploh ni dileme,da je Barca najboljša ekipa lalige to sezono...Ta dilema obstaja samo pri belih goljufih,prevarantih,nesposobnežih,ki lastno neznanje in nesposobnost kompenzirajo z goljufivimi sodniki in prirejanji pravil kot najbolj goljufivemu klubu najbolj paše...So pa letos toliko slabši,da bi po pravilih okrog novega leta naslov moral biti Barcin.. Jaz še ne bi proslavljal,ker je še 7 kol do konca..Spet so se začeli pritiski iz vseh strani in prevaranti s Perezom na čelu ne bodo odnehali...Me pa veseli da imamo izvrstnega trenerja,izvrstno uigrano ekipo,kateri je potrebno dodati še 3 igralce.. Real mora najprej postaviti ob Gulerju še 2 igralca na sredini,ker obrambo ima dobro..In kakor koli pogledaš Vinko in Mbappe ne moreta igrati skupaj...Ta Real rabi ogromno,da bo osvojil laligo na pošten način...Da bodo kamere normalno delale,da bo Negreira dal mir,da bodo sodniki ubogali,da bo Tebas normalno opravljal svoje delo,da bo disciplinska komisija pošteno talala kazni in da pri Real Madrid tv ne bodo tolk nervozni..Za par pajacev tu gor mi je vseeno,ker pojma o pojmu nimajo..
bobiv
11. 04. 2026 20.59
Bravo Barça, v torek pa še Atletico!
Kolllerik
11. 04. 2026 21.15
Ravno zdajle maš tekmo ATM vs Sevilla. El Cholo je pošteno zarotiral svojo ekipo. Skoraj vsi taboljši počivajo za torek z Barco....
NoriSušan
11. 04. 2026 20.46
In naslov seveda kot trofeja ponovno roma v Katalonijo zasluženo in pravično in nesporno. Tako tekmo rabmo še proti Atletom v ligi prvakov. Brez penalov in podaljškov. Nesporno najboljši
Kolllerik
11. 04. 2026 21.17
Čak mal, sedem tekem je še do konca? Bo treba še pazit.
