Barcelona potrdila Messijevo poškodbo

Luis Suarez in Lionel Messi

Zvezdnik katalonskega velikana Barcelone je zaradi poškodbe manjkal na današnjem treningu, so sporočili iz kluba. Tam dodajajo, da gre za povsem preventivni ukrep in da se bo Leo Messi v prihodnjih dneh vrnil v ekipo. TV3je namreč že v sredo zvečer dvignila veliko prahu s poročanjem, da je Messi v desni dimeljski mišici začutil bolečine in bi lahko tudi izpustil gostovanje na Majorki.

Španska liga se bo po trimesečni pavzi zaradi koronakrize nadaljevala v sredo z drugim polčasom prekinjene tekme drugoligašev Raya Vallecana in Albaceteja. V četrtek prvoligaši začenjajo nadaljevanje z mestnim derbijem med Sevillo in Betisom, nato pa bodo tekme na sporedu vsak dan. Vodilna Barcelona pa bo na zelenici prvič čez osem dni, ko bo 32-letni Argentinec z Barcelono gostoval na Mallorci. Barca ima na lestvici La Lige dve točki prednosti pred madridskim Realom, do konca prvenstva je še 11 tekem.