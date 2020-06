Večer enajstmetrovk in remi na derbiju na Camp Nouu

Setien je na klopi pustil Antoina Griezmanna , že od uvodnih minut je bilo zanimivo in v 11. minuti so gostitelji povedli, po strelu iz kota je žogo med nogama preusmeril napadalec Atletica Diego Costa , Jan Oblak, ki je branil celo tekmo, je bil brez moči. A le nekaj minut zatem, v 17. minuti je obrambi Barce ušel Yannick Carrasco, Arturo Vidal pa ga je zrušil v kazenskem prostoru in glavni sodnik je takoj pokazal na najstrožjo kazen. Izvedel jo je Costa, ki je bil v teh minutah veliki osmoljenec tekme, saj je Marc-Andre Ter Stegen njegov strel ubranil. A še preden se je igra nadaljevala, je glavni sodnik s pomočjo VAR-a dosodil ponovno izvajanje enajstmetrovke, ker se je vratar Barcelone prehitro premaknil z golove črte. Drugo priložnost je izkoristil Saul Niguez za izenačenje v 19. minuti, Ter Stegen in Gerard Pique pa sta ob tem dobila rumena kartona. Prvi polčas

Drugi polčas se je začel podobno kot prvi, hitro je sodnik dosodil najstrožjo kazen, tokrat v korist Barcelone po prekrškuFelipeja nad Nelsonom Semedom. Izvajalec je bil Leo Messi, ki je zanesljivo premagal Oblaka in s svojim 22. golom znova povedel Katalonce v vodstvo v 50. minuti. To je bil kot kaže večer enajstmetrovk na Camp Nouu, v 61. minuti že tretja ta večer. Tokrat znova za Atletico, tudi tokrat je bil za domačo obrambo prehiter Carrasco, prekršek je naredil Semedo. Tudi tokrat je bil izvajalec Niguez in tudi tokrat je bil uspešen (2:2). Do konca se rezultat ni spremenil, tudi vratarja nista imela pretirano veliko dela. Atletico tako iz zahtevnega gostovanja odhaja s točko, Barca pa si z remijem še poslabšala možnosti v boju za naslov prvaka. Katalonci preveč izgubljajo točke, Real pa takega darila ne bo zavrnil, trenutno imajo galaktiki sicer le točko prednosti, a tudi tekmo manj (in ugodnejši razpored).