Setien po 'realovski' zmagi nad Espanyolom: Na koncu dneva so pomembne točke

Na Camp Nouu še vedno 'sanjajo' o novem naslovu španskega državnega prvaka, čeprav je slika pred zadnjimi tekmami bolj ali manj jasna: če Barcelona želi ubraniti najprestižnejšo domačo klubsko lovoriko, mora upati na kar dva spodrsljaja večnega tekmeca.



Po suvereni gostujoči zmagi proti Villarealu (4:1) so privrženci 'Blaugrane' pričakovali, da se bodo kapetan Lionel Messi, Luis Suarez in druščina še bolj znesli nad že zdavnaj odpisanim Espanyolom, toda to je bil račun brez krčmarja. Gostje so odigrali taktično zelo zrelo v obrambi, maksimalno zožali prostor med linijami, kar je tehnično precej bolj nadarjeni Barceloni povzročalo nemalo preglavic. "Zavedamo se, da to ni bila ravno najlepša tekma za oko," je le nekaj trenutkov po pomembni zmagi odkrito priznal strateg Barcelone Quique Setien in nadaljeval: "Mučili smo se z njihovo obrambo. Bila je intenzivna tekma, naši fantje so pokazali veliko željo po zmagi, a tokrat smo bili premalo natančni pri oddajanju žoge. Espanyol je odigral zelo zrelo, pametno tekmo."