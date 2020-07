Minimalna zmaga: Barcelona hitro povedla, v končnici pa trpela

Barcelona je na gostovanju v Valladolidu, navkljub nekaterim kadrovskim spremembam v prvi enajsterici, hitro vzpostavila pričakovano razmerje moči na igrišču in tudi povedla v zgodnji fazi tekme. Katalonci so si pred zadetkom izmenjali kar nekaj podaj na robu kazenskega prostora nato pa je Lionel Messi videlArtura Vidala, ki je z močnim in zelo natančnim diagonalnim strelom poskrbel za veselje aktualnih prvakov. Messi je z novo podajo postal drugi nogometaš v tem tisočletju, ki je v eni sezoni zabil najmanj 20 golov in ob tem prispeval še 20 asistenc. Prvi, ki mu je to uspelo, je bil FrancozThierry Henryv dresu Arsenala v sezoni 2002/03.

V nadaljevanju prvega so imeli gostje še nekaj priložnosti, da oplemenitijo vodstvo, a niso bili pro strelu. V drugem polčasu je vse bolj nevaren postajal tudi Valladolid, ki je bil še posebej v končnici, ko je tudi (brezglavo) lovil izenačenje, veliko boljši na igrišču. Barca, ki je ves čas nevarno "visela", a jo je nekajkrat reševal vratar Marc-Andre Ter Steggen, je vendarle ohranila mrežo nedotaknjeno in se s tekmo več Realu spet približala na točko zaostanka. Real ima z 80 točkami kljub minimalni prednosti na lestvici odigrano tekmo manj, obenem pa je od Barcelone boljši tudi v medsebojnih tekmah, kar je prvi kriterij razvrstitve španskega prvenstva. Madridčani bodo dvoboj 36. kroga odigrali v ponedeljek zvečer v Granadi.



V prvem dvoboju 36. kroga je do domače zmage prišla Osasuna, ki je z 2:1 ugnala Celto iz Viga in se povzpela na 11. mesto lestvice. Celta ostaja 16.

Izidi:

Valladolid -Barcelona 0:1(0:0)

Vidal 15.



Osasuna - Celta Vigo 2:1 (1:1)

Gallego 23., Arnaiz 90.; Mina 10.