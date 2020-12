Barcelona premagala Real Sociedad

Na lestvici španskega prvenstva je Real Sociedad po tem porazu z enakim številom točk kot vodilni Atletico Madrid na drugem mestu lestvice, 26 točk, tako kot tekmeca, ima tudi madridski Real na tretjem mestu. Malce bolje kaže sedaj tudi Barceloni, saj se Katalonci počasi dvigujejo po lestvici, trenutno so na petem mestu (20 točk). Barca z igro ni navdušila, boljša je bila v prvem polčasu, a pomembna je zmaga. Trener Ronald Koemanje na igrišče poslal takšno enajsterico: Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Pedri, Martin Braithwaite.

Za Barcelono se ni začelo najbolje, saj so gostje iz San Sebastiana prešli v vodstvo v 27. minuti, uspešen je bil Willian Jose. Odgovor gostiteljev je bil hiter in učinkovit, saj je že v 31. minuti izid izenačil Jordi Alba, ob koncu prvega polčasa pa so že vodili. Gol za vodstvo in, kot se je izkazalo na koncu, za zmago, je prispeval Frenkie de Jong. Stranski sodnik je najprej označil prepovedan položaj, a je ogled posnetka (VAR) pokazal, da je bilo vse po pravilih.

V drugem polčasu sta mreži mirovali, na obeh straneh je bilo kar nekaj zrelih priložnosti, a sta se izkazala oba vratarja. Pri Barceloni velja omeniti priložnost Antoina Griezmanna, ki je zgrešil prazna vrata, vratar Marc-Andre ter Stegenpa se je v zaključku tekme izkazal z obrambo ob strelu Alexandra Isaka.