Barca spet s težavami v pokalu, a je napredovala

Aktualni španski podprvak Barcelona se je vnovič zelo mučil v pokalnem tekmovanju. Katalonci so se v osmino finala uvrstili po zmagi v podaljšku, tudi v tekmi za preboj med osem so imeli obilo težav. Barca je še sredi drugega dela na tekmi v predmestju Madrida proti drugoligašu Rayu Vallecanu zaostajala, nato pa sta zadela Lionel Messi in Frenkie De Jong in Katalonci so se le prebili v četrtfinale (2:1). Njihovi večni rivali, nogometaši Reala, so pokalno tekmovanje po porazu proti tretjeligašu pred dnevi že končali.

icon-expand Barca je le prišla v četrtfinale. FOTO: AP Rayo Vallecano, nekdanji standardni španski prvoligaš, trenutno pa četrtouvrščena ekipa druge lige, se je favorizirani Barci pogumno postavil po robu in izkoristil nekaj slabši pristop in manjšo motivacijo gostov ter bil večji del tekme dokaj enakovreden. Barca je seveda imela ves čas terensko pobudo, a ni bila pri strelu, nato pa po dobri uri igre, po zadetku Frana Garcie, celo rezultatsko zaostajala. Odgovor Kataloncev je bil hiter in čez pet minut je bilo že 1:1. Podal je Antoine Griezmann zadel pa kapetan Lionel Messi. Pritisk blaugrane se je nadaljeval in za vodilni zadetek, ki je pomenil tudi uvrstitev v četrtfinale španskega kraljevega pokala, je deset minut pred koncem poskrbel Nizozemec Frenkie De Jong. Barca (tudi) v pokalnem tekmovanju ne blesti, še drugič zapored je imela velike težave s precej nižje rangiranim nasprotnikom, a za razliko od večnih tekmecev iz Madrida, ki so izpadli proti tretjeligašu, ostaja v igri za lovoriko. Izid, osmina finala pokala:

Rayo Vallecano -Barcelona 1:2 (0:0)

Fran Garcia 63., Messi 69., De Jong 80. icon-expand