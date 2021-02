Barcin junak Griezmann: Pokazali smo zmagovalno miselnost

Za nogometaši Barcelone je precej zahtevno obdobje, predvsem še niso našli vrhunske forme pod vodstvom trenerja Ronalda Koemana. Morda je preobrat na tekmi španskega kraljevega pokala in zmaga nov začetek za blaugrano, ki potrebuje tudi učinkovitega Antoina Griezmanna. Še posebej, ker se bliža tudi nadaljevanje lige prvakov, Barco v osmini finala čaka PSG.

Antoine Griezmann je bil eden od glavnih junakov izjemnega preobrata, ki ga je pripravila Barcelona na četrtfinalni tekmi španskega kraljevega pokala. Barcelona je premagala Granado s 5:3 po podaljšku, potem ko je v 87. minuti tekmec še vedno vodil z 2:0. Obetalo se je veliko presenečenje in še ena "zaušnica" za varovance trenerja Ronalda Koemana. A se je nato vse spremenilo v nekaj minutah, junaka tekme sta bila Antoine Griezmannin Jordi Alba,oba sta dosegla po dva gola, enega je dodal tudi Frenkie De Jong. Predvsem za francoskega napadalca sta bila gola veliko olajšanje (prispeval je še dve podaji), saj je bil na udaru kritik, ker mu ni steklo po načrtih. Morda ta tekma pomeni preobrat na boljše tako zanj kot za moštvo, ki v tej sezoni preživlja precej zahtevne preizkušnje, nakopičilo se je precej težav. Tako kot se tiče financ, rezultatov, iskanja novega predsednika, do statusa prvega zvezdnika Lea Messija. "Velika in pomembna pokalna zmaga. Veliko smo trpeli, po tretjem golu smo se sprostili in De Jongje potem razrešil zadevo. Pomembno je, da nismo obupali, borili smo se in nagrada je bil gol tik pred koncem. Pokazali smo našo zmagovalno miselnost. Ta tekma nam bo dala veliko mero samozavesti," je dejal Griezmann za španski časnik AS.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob tem je francoski napadalec v izjavi po tekmi dejal še tole:"Najbolj pomembne stvari niso goli, gre za serije, ko ti gre ali ne. Najbolj pomembna stvar je ekipa. Tukaj smo pokazali, da držimo skupaj. Verjamem, da bo pomagalo tudi meni in da bom bolj konstanten v igri. Sem v dobri formi od začetka januarja in tako bi rad nadaljeval do konca sezone. Imam zaupanje trenerja in soigralcev, tako da verjamem, da bo šlo tako naprej."Griezmann je dosegel sedem golov na zadnjih devetih tekmah Barcelone, v tej sezoni pa je na 29 tekmah zbral 12 golov in osem podaj.

icon-expand Antoine Griezmann FOTO: AP

Zelo zadovoljen je bil po tekmi tudi trener Koeman: "To je bila neverjetna tekma. Dali smo en gol, a se nismo ustavili in uspelo nam je še enkrat zadeti. Neverjeten razplet, borili smo se do konca in zaslužili smo si zmago zaradi odnosa in mentalitete moštva. Danes smo pokazali karakter, ki nas krasi. Osvojiti vse, La Ligo, ligo prvakov in španski pokal, po mojem mnenju ni realistično. Vendar smo s tem, kar smo pokazali, naredili ogromen korak naprej in v pokalnem tekmovanju smo na dobri poti." "Vedno sem imel zaupanje v ekipo, ker si vedno ustvarimo kup priložnosti. Igralci so se tokrat izkazali, vesel sem zaradi Antoina, ki se ogromno trudi in zaslužil si je. Z njim smo veliko bolj nevarni," je še dejal nizozemski trener na klopi Barcelone. V španskem prvenstvu ima Barca že kar velik zaostanek za vodilnim madridskim Atleticom, velika preizkušnja pa jih čaka v ligi prvakov. Že v kratkem se nadaljujejo izločilni boji v tem tekmovanju, v osmini finala Katalonce čaka zelo zahteven tekmec, Paris Saint-Germain z zvezdnikoma Neymarjem in Kylianom Mbappejem. Prva tekma bo na sporedu na stadionu Camp Nou 16. februarja, povratna pa nato v Parizu.

icon-expand