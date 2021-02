Messi in Alba 'zrežirala' zmago Barcelone

Trener Barcelone Ronald Koeman je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Marc-Andre ter Stegen, Oscar Mingueza, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Miralem Pjanić, Pedri, Trincao, Lionel Messi, Martin Braithwaite.

Koeman se je odločil za nekaj sprememb glede na zadnjo tekmo, ko so le remizirali proti Cadizu: Dest, Lenglet, Busquets, Dembele in Griezmann so začeli na klopi, Mingueza, Umtiti, Pjanić, Trincao in Braithwaite pa so tekmo začeli. V španskem prvenstvu je bila Barcelona neporažena na zadnjih petih tekmah (štiri zmage, remi), vendar pa je bolj odmeval visok poraz v Ligi prvakov, ko jih je kar s 4:1 na prvi tekmi osmine finala "potopil" Paris Saint-Germain. Po prvem polčasu brez golov je bilo pričakovati, da bodo gostitelji stopnjevali ritem v nadaljevanju tekme.

Barcelona ni navdušila po prvih 45 minutah, zato pa je bilo boljše že na začetku drugega polčasa. Leo Messi je začel akcijo, podal do Martina Braithwaita, ki mu je podal nazaj, Argentinec pa je premagal vratarja Elcheja. Gol je pomenil vodstvo Barcelone z 1:0 v 48. minuti, to je bil Messijev 17. gol v tej sezoni La Lige. Ni bilo treba prav dolgo čakati na njegovega 18., dosegel ga je dobrih dvajset minut kasneje. Tokrat se je s podajo izkazal Frenkie de Jong, ki je podal Messiju, ta je iz igre vrgel dva branilca, nato pa premagal še vratarja v 69. minuti. Na 3:0 je povišal Jordi Albav 73. minuti in jasno je bilo, da bodo gostitelji dosegli lepo zmago. V 76. minuti je Koeman opravil trojno menjavo, v igro je poslal Langleta, Griezmanna in Desta. Antoine Griezmann je imel v 82. minuti priložnost, da doseže gol, a je zadel le zunanji del mreže.

Barcelona je z novimi tremi točkami na tretjem mestu ligaške lestvice (50 točk), a so razlike na vrhu vedno manjše. Atletico ima 55 točk (in tekmo manj), drugi je madridski Real (52).