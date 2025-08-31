Barceloni spodrsnilo v Madridu, vodita Real in Athletic Club

Barcelona se je iz Madrida vrnila le s točko.

Za Barcelono je v 40. minuti z bele pike zadel zveznik Lamine Yamal in kronal premoč gostov. Nato so domači zaigrali precej bolje in v 67. minuti prišli do izenačenja, ko je neoviran v kazenskem prostoru zadel Fran Perez. Katalonci se niso pobrali in so na koncu srečno izvlekli remi, saj je bil njen vratar Joan Garcia najboljši posameznik tekme.

Nekaj ur pred tem je Athletic Bilbao premagal Real Betis z 2:1, ko so gostje povedli z avtogolom Marca Bartre v 60. minuti. Aitor Paredes je zmago baskovske ekipe potrdil v 86. minuti. V sedmi minuti sodnikovega dodatka je Cedric Bakambu zmanjšal zaostanek domačinov. Betis je doživel prvi poraz v sezoni.

Tudi Espanyol je z zmago nad Osasuno z 1:0 prišel do treh točk. Odločilni gol je v 52. minuti dosegel Carlos Romero. Neodločeno 1:1 sta igrala Celta Vigo in Villarreal, slednji je pred tem dvakrat zmagal in ima takoj za vodilno dvojico sedem točk tako kot Espanyol in Barcelona.

Nogometaši Atletico Madrida slovenskega vratarja Jana Oblaka so v soboto v gosteh igrali neodločeno z Alavesom 1:1. Madridska ekipa je še brez zmage v domači ligi, po uvodnem porazu proti Espanyolu je nato dvakrat remizirala, najprej doma proti Elcheju.

Do prve zmage v sezoni 2025/26 bodo morali počakati po kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Real Madrid je bil prav tako v soboto na svojem stadionu Santiago Bernabeu boljši od Mallorce z 2:1.