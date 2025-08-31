Svetli način
Nogomet

Barceloni spodrsnilo v Madridu, vodita Real in Athletic Club

Madrid, 31. 08. 2025 23.00

STA
160

Barcelona je na zadnji tekmi 3. kroga španskega nogometnega prvenstva v gosteh remizirala z ekipo Rayo Vallecano z 1:1 (1:0) ter se tako na čelu lige ni pridružila Realu iz Madrid in Athletic Bilbau, ki sta na uvodu sezone edina s popolnim izkupičkom točk.

Barcelona se je iz Madrida vrnila le s točko.
Barcelona se je iz Madrida vrnila le s točko. FOTO: X

Za Barcelono je v 40. minuti z bele pike zadel zveznik Lamine Yamal in kronal premoč gostov. Nato so domači zaigrali precej bolje in v 67. minuti prišli do izenačenja, ko je neoviran v kazenskem prostoru zadel Fran Perez. Katalonci se niso pobrali in so na koncu srečno izvlekli remi, saj je bil njen vratar Joan Garcia najboljši posameznik tekme.

Nekaj ur pred tem je Athletic Bilbao premagal Real Betis z 2:1, ko so gostje povedli z avtogolom Marca Bartre v 60. minuti. Aitor Paredes je zmago baskovske ekipe potrdil v 86. minuti. V sedmi minuti sodnikovega dodatka je Cedric Bakambu zmanjšal zaostanek domačinov. Betis je doživel prvi poraz v sezoni.

Tudi Espanyol je z zmago nad Osasuno z 1:0 prišel do treh točk. Odločilni gol je v 52. minuti dosegel Carlos Romero. Neodločeno 1:1 sta igrala Celta Vigo in Villarreal, slednji je pred tem dvakrat zmagal in ima takoj za vodilno dvojico sedem točk tako kot Espanyol in Barcelona.

Nogometaši Atletico Madrida slovenskega vratarja Jana Oblaka so v soboto v gosteh igrali neodločeno z Alavesom 1:1. Madridska ekipa je še brez zmage v domači ligi, po uvodnem porazu proti Espanyolu je nato dvakrat remizirala, najprej doma proti Elcheju.

Do prve zmage v sezoni 2025/26 bodo morali počakati po kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. 

Real Madrid je bil prav tako v soboto na svojem stadionu Santiago Bernabeu boljši od Mallorce z 2:1.

nogomet la liga barcelona
KOMENTARJI (160)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
02. 09. 2025 18.31
+2
Siromaki iz Raya imajo samo neko njivo namesto zelenice na stadionu in pa zanič tehniko. No, Premier liga recimo... je zapravila že slabe tri milijarde za okrepitve, španski fusbal pa zaradi reala in njegove mafije tone vse globlje....
ODGOVORI
2 0
Dany75
01. 09. 2025 17.13
-5
Pokradeni Rayo...izgubili so pomembni 2 točki 😒 Varceloni podarjena pika zaradi penala,pri katerem cudezno ni deloval var ... pa to ravno pri Varceloni..kako kaljucje 😲🥸🤡😂😂
ODGOVORI
5 10
Kolllerik
03. 09. 2025 09.38
Zdaj boste lahko tabeli s tem izgovorom lažje sodniško kradli vse do konca sezone. A ni to fajn? Greznica od lige.
ODGOVORI
0 0
cripstoned
01. 09. 2025 15.56
+1
Hejtercki zakaj se sploh se trudite zagovarjati to sramoto od kluba in hkrati pisati lazi glede reala...a se niste dojeli da vam je koruptilona zaprla usta glede dolgov, korupcije, sodniskih skandalov, vara, spanske vlade, tebasa, uefe in fife medtem ko vam je real madrid zaprl usta glede tega kdo je dejansko najvecji in najboljsi klub vseh casov...
ODGOVORI
9 8
LolSLO
01. 09. 2025 15.50
+3
Ob "prekršku" za 11m so se še komentatorji na vseh prenosih čudili:) Res si ni Barca zaslužila točke....
ODGOVORI
11 8
cripstoned
01. 09. 2025 15.52
+2
Angleski, francoski,nemski in sploh spanski...vsi ne da so se cudili ampak so se še smejali zraven...pa kako se ne bos smejal hahahahaha
ODGOVORI
10 8
Kolllerik
01. 09. 2025 16.13
+3
V drugem polcajtu je nekdo od Raya podrl Erica Garcio v kazenskem od Barce. Tisto je bilo pa ok...
ODGOVORI
8 5
Dany75
01. 09. 2025 17.05
-4
Kolleraba se vedno isce iglo v kupu sena 😂😂 bili so nadigrani in ponizani,on se vedno isce...dobili so piko od sodnika,on se vedno isce...izkljucili so var,on se vedno isce iglo 😂😂😂😂 večje sramote ne mores najt....golman rešil vsaj 4 ciste,on se vedno isce iglo in upa da bo kdo napisal kaj takega kjer je varca bila oskodovana 😂😂😂
ODGOVORI
3 7
Kolllerik
01. 09. 2025 18.46
+4
Pri Rayu golman ni imel kaj dosti reševat, saj je puščal prazno mrežo... V primeru Olma kar dvakrat. Tako da ti pacaj koga drugega 😁
ODGOVORI
7 3
Dany75
01. 09. 2025 19.02
-2
hahaha...spodrsnilo? a je blo ledeno? 😲🤔😂😂
ODGOVORI
4 6
Veščec
01. 09. 2025 20.51
+0
Sam se je spotaknu k ne zna laufat.2 številki prevelike kopačke
ODGOVORI
2 2
Kolllerik
02. 09. 2025 08.09
+4
Danka in vsi tvoji boti...bo treba manj risanke gledat 😁😁
ODGOVORI
4 0
Jevgenij Suhov
01. 09. 2025 15.22
-1
včasih so bila tu tri ghovna, ki so smetila (halar, kripsl pa zaporač). Zdaj pa, ko je Barca igrala neodločeno, pa so se namnožili kot podghane, jih je že deset, podrepnikov strokovnega komentatorja šmrka…
ODGOVORI
9 10
cripstoned
01. 09. 2025 15.48
+2
Ni varca igrala neodloceno ampak sta zato poskrbela jaume roure in sodnik...varca je bila nadigrana enako kot proti mallorci ampak so ji var in sodniki prinesli tocke...spet lazes...spet joces..
ODGOVORI
8 6
Dany75
01. 09. 2025 17.08
-6
suhec, skrij se...😂😂😂 celi teden ste bili vsi na kupu...in se izzivljali nad Realom...Lujzek je napopal vec kot 200 postov,sarkazem na visku....zaj pa ti o smetenju...a te se vedno lunca nosi? 😂😂
ODGOVORI
2 8
Kolllerik
01. 09. 2025 18.47
+3
Danka, ne vse čez kozarec gledat, škodi ti... 🤣🤣
ODGOVORI
6 3
Dany75
01. 09. 2025 19.04
-2
hahaha 😂 nisem jaz kolleraba,ki je vsak dan našfasn...in si ne vidi cevljev preko lampeka 😂😂😂 fitness pubek,fitnesss
ODGOVORI
3 5
Kolllerik
02. 09. 2025 18.27
+1
Kdaj pa boš aktiviral svojga bota del pierota, veščeca si že naprimer. Pri realu znate samo goljufat, tako ali drugače.... 😁
ODGOVORI
1 0
Kolllerik
02. 09. 2025 18.34
+1
Saj pravim... Neumnosti pišeš.... Hik... 🍻
ODGOVORI
1 0
cripstoned
01. 09. 2025 15.03
-3
Ko vzames varceloni var in sodnike vidis da je vallecano vecji in boljsi klub...zato se ne motim ko povem da je ta klub najvecja prevara v zgodovini tega sporta in da so vsi njihovi dosezki plod korupcije, podkupovanj in pomoci sodniske zveze ter ostalih organov...REAL MADRID je potreboval konkurenco 20let nazaj in napumpali so VARCELONO ki je kljub vsej pomoci se vedno debelo za realom....preprosto kot karma za hejtercke najvecjega kluba...
ODGOVORI
7 10
Dany75
01. 09. 2025 14.48
-4
igralec tekme; vratar varce 😂😂😂 zlate žoge niso igrale? 🤔 Lamek? Lewek? Rafek?
ODGOVORI
7 11
cripstoned
01. 09. 2025 14.41
-3
Kamorkoli gres gledat sportne novice je najvec prahu dvignila koruptilona z sodniki...koncno je cel svet dojel kdo je najvecja lrevara v zgodovini nogometa...kmalu se nadaljuje se primer negreira...pritisk javnosti bo ogromen v koliko se tu koruptilono spoznajo za krive potem je konec.. vsi vidimo vse samo hejtercki si morajo lagati...VAR je ustvarjen da koruptilona ne propade ....od obstoja vara ima najvec koristi od vseh klubov v laligi ravno koruptilona...real madrid pa najboljs oskodovan...v povprecju varcelona profitira 11 tock na sezono na racun vara medtem ko real izgubi 5 tock...VARCELONA
ODGOVORI
6 9
zapiramvamustaaa
01. 09. 2025 14.25
+1
Zdej si grem še enkrat pogledat celotni tekmo z užitkom v miru ker ne počnem kdaj je bila Barca nazadnje tako nemočna in nadigrana.To je prva ekipa v življenju ki sem videl da se jo je Barcelona dobesedno prestrašila.Kdo bi si mislil da bo to Rayo Vallecano?!
ODGOVORI
10 9
StarDeluxe
01. 09. 2025 15.03
-1
Raje si poglej tekme Barca-real boš videl kolikokrat je real nemočen 😄
ODGOVORI
8 9
StarDeluxe
01. 09. 2025 15.03
+1
Bil*
ODGOVORI
6 5
Dany75
01. 09. 2025 15.13
+1
mislis takrat ko ste 4x zapored izgubili.od Reala? 23/24 ?
ODGOVORI
8 7
Kolllerik
01. 09. 2025 15.27
+1
Takrat ste se, kot to znajo le slabiči, skupaj s svojimi sodniki važili proti klubu v hudih kadrovskih težavah.
ODGOVORI
8 7
cripstoned
01. 09. 2025 15.50
+1
Dany v letu 2021 so izgubili 5x zapored vkljucno z messijem...ampak te zmage nam niso pomembne ker vemo da naslov lige prvakkv in lalige pac steje vec ..
ODGOVORI
7 6
Dany75
01. 09. 2025 17.09
-4
😂😂😂😂😂😂😂kolleraba v svojem sijaju ✨✨✨
ODGOVORI
2 6
zmerni pesimist
01. 09. 2025 14.21
-6
Slaba obramba še slabši napad edini na nivoju golman barce ki jih je rešil poraza
ODGOVORI
3 9
zapiramvamustaaa
01. 09. 2025 14.22
+2
Bodimo iskreni sodnik jih je rešil poraza z šenkanim penalom.
ODGOVORI
9 7
Dany75
01. 09. 2025 15.14
-1
ce smo iskreni,je Rayo uzgubil 2 piki proti vaski Varceloni.
ODGOVORI
5 6
zapiramvamustaaa
01. 09. 2025 14.17
-2
Kaj jim pa ga danes delamo sanjali nas bojo hahaha...
ODGOVORI
8 10
zapiramvamustaaa
01. 09. 2025 14.16
-2
Tam remi je enak porazu zaradi šenkane enajstmetrovke.To mi vemo to vedo tudi oni.
ODGOVORI
8 10
26040404
01. 09. 2025 13.55
+4
Fantje,sej če bo Barca letos kaj osvojila bo OK,če ne bo pa tud OK....
ODGOVORI
11 7
zapiramvamustaaa
01. 09. 2025 14.15
-4
Težka bo.Če ste z sodniki včeraj bili nadigrani potem veš koliko je ura:)
ODGOVORI
7 11
Dany75
01. 09. 2025 14.44
-1
a si obrnil plosco?? po prvem kolu pa si bil v sedmih nebesih...
ODGOVORI
5 6
26040404
01. 09. 2025 13.33
-3
Fantje glave gor...Jaz ne bi preveč kritiziral včerajšni rezultat..To ni sramota.Sramota je,če te opere en Alcoyones in ti tud sodniki ne morejo pomagat...Sezona se je šele začela,v pravi formi je potrebno biti aprila,maja s čim manj poškodbami...Kot ste opazili,je včeraj zarotiral ekipo,dal nov štoperski par,vse bolj pa se mi zdi,da bo proti koncu sezone igral s sredino Bernal-Dejong,mavrica...Iz lukenj so prilezli vsi hinavci,tako da sedaj vemo da nas berejo in izlivajo svoje frustracije samo ko Barca kiksne.Real je v še bolj obupni formi ,sodniki pa jim že močno pomagajo...Nimajo igre,poiskušajo kopirat Barco,to je pa to od najbolj lopovskega kluba na svetu...Vi samo vzemite kriterij penalov za Real,pa vam bo takoj jasno ,da je penal bil,ker ga je podrl v stojno nogo.Kdor tega ne vidi ,naj si kupi očala...Skratka nič novega,iz tega se je potrebno samo naučiti,iti dalje in marca biti aktiven še v vseh tekmovanjih...
ODGOVORI
9 12
cripstoned
01. 09. 2025 13.44
-2
Hahahaha ni kiksala varca ampak sodniki in var...vallecano debelo oskodovan enako kot mallorca...7tock morali pa bi jih imet 3-4...po 3.krogih...ampak glave gor do konca sezone bo se velikkmo kraj v korist koruptilone in v skodo reala kot je to praksa v laligi NEGREIRA...jokaj
ODGOVORI
7 9
26040404
01. 09. 2025 13.47
-1
pa še to,poglejte Realov drugi gol Vinkota,ki so ga dali iz kontre..Na sredini je igralec Reala namerno podrl igralca Mallorce,da se ni mogel vrniti v obrambo in zato so prišli do kazenskega z igralcem več in dali gol...Tega nihče ne omenja,se je pa to dejansko zgodilo...
ODGOVORI
8 9
Nejc Lola
01. 09. 2025 13.47
+0
Slabo se tolazis. Je sramota
ODGOVORI
8 8
Dany75
01. 09. 2025 13.54
+0
260; kaki pajac ...ni ti pomoci...samo tvoje oci vidijo drugace..celi svet se moti torej....sodnik.in var so hoteli narediti prav vse da bi varca zmagala....penal? ce je to penal pol mora bit na vsaki tekmi penal...al pa trije....lopvska je varcelona...ne kopiraj....ocala rabis ti+leče...se prejsni teden si pametoval kako varca dobro igra...in da je forma dobraa..a vceraj se je Rayo dobesedno igral z varco....
ODGOVORI
8 8
Kolllerik
01. 09. 2025 14.03
-1
Realčki penalčki ste po zelooo dolgem cajtu dobili malo veselja. Garcia Inter pa to. Reveži...
ODGOVORI
7 8
cripstoned
01. 09. 2025 14.04
+0
Aahahahahha najboljse da realu vzamejo vseh 9 tock posteno in zasluzeno prigaranih in jih dajo koruptiloni...
ODGOVORI
7 7
Kolllerik
01. 09. 2025 14.18
+0
*gracia*
ODGOVORI
6 6
Kolllerik
01. 09. 2025 14.28
+0
260, lepo in humano je, da beli otročki po vsem tem silnem čakanju pridejo kdaj do kakšne igrače. 😁
ODGOVORI
7 7
Dany75
01. 09. 2025 14.45
-1
reveži? ste ja...pa to vlki reveži...sodnik vm je šenkal piko...
ODGOVORI
5 6
Dany75
01. 09. 2025 15.20
-2
hhahahaah..kolleraba, a nimas vec kaj za pisat??? Pa si se le docakal senkanega penala...paše ha? si srečen? dobro placujete sodnike....ni kaj...😂😂😂😂 Rayo,Mallorca,Osauna,Legenes,Las Palmas....zlate zoge pa to 😂😂😂
ODGOVORI
3 5
Kolllerik
01. 09. 2025 15.28
+5
Realu bi morali vzet najmanj 9 dokazano prigoljufanih pokalov v LP in še najmanj enkrat toliko iz Perez lige.
ODGOVORI
8 3
Kolllerik
01. 09. 2025 15.31
+5
Ni nam nič šenkal. Ni mel vara in se je odločil, kakor se je.... Tega ste očitno sfalil v perezovih čistkah sodnikov to leto. Sodniški kader še ni 100, % vaš, bo pa zelo kmalu.
ODGOVORI
8 3
Kolllerik
01. 09. 2025 15.32
+4
Zame si ti mala malica, sinko....
ODGOVORI
7 3
Kolllerik
01. 09. 2025 16.17
+5
Hja. Sramota ja, za madrid tako glede zelenice, kot tudi glede,, tehnologije,,....
ODGOVORI
6 1
Kolllerik
02. 09. 2025 18.37
+1
260.... večni kraljevi priviligirančki si lahko nekaznovano privoščijo skoraj vse..
ODGOVORI
1 0
cripstoned
01. 09. 2025 13.20
+7
Isi Palazón je poudaril, da so si zaslužili zmago, saj so imeli neskončno priložnosti ter je bil zadovoljen z delom moštva. Kljub temu je izrazil grenak priokus, saj je Barcelona vodila po spornem (nepreverjenem z VAR) enajstmetrovki. Izrazil je spoštovanje, da je SODNIK NAPAKO PRIZNAL čeprav menjava VAR ni potekala nemoteno in je tvegala pravičnost tekme. ....Še sam sodnik je priznal napako ....hejtercki kaj vam ni jasno?? Neverjetni ste tudi ko imate vse pred sabo si lazete..."navijaci" varcelone pa res imajo supermoč da postanejo slepi v sekundi hahahhaahh
ODGOVORI
15 8
cripstoned
01. 09. 2025 13.21
+6
Se enkrat sem prilimal ta komentar da bodo razumeli hejtercki da je isi palazon igralec vallecana..tisti plesast ki je imel takoj po tekmi intervju kjer je povedal da mu je SODNIK PRIZNAL NAPAKO...
ODGOVORI
14 8
cripstoned
01. 09. 2025 13.19
+6
To da je koruptilona slaba vemo vsi hejtercki...enako kot vemo da bi brez jaumeja roureja, negreire, tebasa, spanske vlade in podpore uefe ter fife koruptilona morala propasti...ampak ker so dolzni denar vlagateljem imajo podporo...takoj ko vlagatelji povrnejo denar pa na smetisce zgodovine kjer vam je tudi mesto...
ODGOVORI
14 8
cripstoned
01. 09. 2025 13.19
+5
*vemo vsi dragi hejtercki..
ODGOVORI
13 8
cripstoned
01. 09. 2025 13.17
+4
Jasno nihce od "navijacev" sodniske koruptilone ne bo omenil 2 skandalov v 3 krogih...zato je tukaj kripsi...toliko ste lagali glede reala in vara zdaj ste pa koncno dobili vse nazaj..ze lanska sezona in naslov lalige je sporna kajti tudi tam je bil real madrid mocno oskodovan iz stani sodnikov da o poskodbah niti ne zacnem ...na koncu pa samo 4 tocke razlike...KRAJA, KRAJA ...zdaj prihaja pa se NEGREIRA primer v kolikor se sodniki na sodiscih ne bodo podkupljeni pa se obetajo hude kazni bivsim in zdajsnjim predsednikom najbolj koruptivnega kluba od obstoja žoge...
ODGOVORI
12 8
gasilec78
01. 09. 2025 12.46
-2
Camp Nou, kar jim vsekakor ne gre v prid. Skratka včeraj nezaslužen remi, ker si je Rayo zaslužil zmago.
ODGOVORI
9 11
gasilec78
01. 09. 2025 12.44
+0
Barcelona včeraj katastrofalna, že dolgo je nisem videl igrati tako nebogljeno, celo lansko sezono nisi spravili skupaj tako slabe tekme kot včeraj. Očitno v klubu marsikaj ne štima pa lahko se prekriva koliko sehoče ampak Barcelona ni ista kot lani, enostavno ni tiste povezanosti in kemije. Milorečeno vse tri tekme niso bile navdihujoče, še več bile so povprečne, če ne slabe. Namesto da bi nadgradili lansko sezono se je vsaj začetek le-te pokazal kot korak nazaj, upam da se motim, da je to mogoče slabša forma, ampak toliko netočnih podaj in čudnih odločitev nekaterih posameznikov govori o tem, da očitno nekaj v ekipi ne štima. Zakaj so prodali Martineza, ko bi lahko katerega koli drugega, naprimer Arauja, potem še nekaj čudnih Flickovih odločitev glede obrambne linije Garcia-Kounde, ki še nikoli nista igrala skupaj, potem to Yamalovo in Raphinovo lahkotnost , ja saj bomo zmagali brez težav. Lani tega ni bilo vsi so garali in se borili. Flick bo očitno imel še kar nekaj dela, da stvari postavi na pravo mestu, zraven pa še uprava z Decom na čelo, ki se je čisto izgubila, z prodajo in podaljšanjem pogodb igralcem, potem še časovni termin za igranje na novem
ODGOVORI
10 10
friki24
01. 09. 2025 13.07
-2
martineza niso prodali vendar je sam odsel, imel je tudi klavzulo v pogodbi v primeru pomudbe kluba iz SA da lahko zapusti klub..prisla je ponudba, ki jo tezko zavrnes v njegovih letih in tudi sam je rekel da se je za to odlocil ker je dvomil, da bo pri njegovih letih se lahko celo sezono drzal tako visok tempo kot se ga pricakuje. Tako da tukaj niso mogli storiti prav nic
ODGOVORI
9 11
Kolllerik
01. 09. 2025 13.14
-2
Drži. Izjavil je tudi, da ne zdrži več cele tekme. Kakorkoli, očitno ga bomo zelo pogrešali.
ODGOVORI
8 10
igyyp
01. 09. 2025 12.24
+4
Ma evo še jaz po dolgem času. Glede na to, da VAR ni bil v funkciji, se je sodnik odločil za 11m nad Yamalom, čeprav vsi vemo, da ga ni bilo, vendar sodniška zadnja in vedno bo. Rayo se pa postavu kot favorit 90 min+ brez milosti. Barca pa tudi za moje pojme včeraj brez idej, neglede na stadion, travo itd. Z Rayem imajo vsi težave, ker so zagnani, ne odnehajo, in tako je prav. Vsi se mučijo z njimi. Tako, da izgovore iskat, ni važno kdo, Real, Barca, ATM in ostali. Ekipa Raya je zelo dobra, tid uvrstil so se v konferenčno ligo, nekaj šreje. Glede zelenice pa, moraš znat igrat tudi na njivi, ne sam na idealnem igrišču. Pa ne mislim nič slabega ne proti Barci, Realu ali komerkoli. Včeraj Barca ogromno napak, Real pa ga zna tudi srat, je pa res točje se dobivajo na malih tekmah, sam te male počasi prehajajo v velike.
ODGOVORI
13 9
26040404
01. 09. 2025 13.21
-7
pa kje si prjatu detektiv?Te vabim na kavo v Radovljico ti pa nič..Dej si vzam čas,pa ti častim kavo al pa pir ,da mi razložiš če to ni penal ,če ga brcne v stojno nogo?Pa še razložil mi boš Thouchamenijeve roke,k vidim da se u to razumeš...Imaš čas?
ODGOVORI
7 14
igyyp
02. 09. 2025 10.01
-2
Na kavo v Radovljico, pridi ti v Brežice, na pizzo pa na pir, da se jaz peljem v Radovljico na kavo, za 2€ res imaš slamo veš kje.
ODGOVORI
0 2
