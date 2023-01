Barceloni zelena luč za registracijo Gavija, ki je njen član od 10. leta

To odločitev je prva španska liga sprva sprejela po tem, ko je Barcelona z 18-letnikom podaljšala pogodbo lani septembra. Po mnenju La Lige je Barcelona s to pogodbo kršila pravila finančnega fair playa, ki so v tej ligi izjemno stroga. Španska prva liga se še vedno lahko pritoži na odločitev sodišča in v primeru supera te pritožbe obstaja celo možnost, da bi igralec lahko brezplačno zapustil klub. V pogodbi, ki jo je podpisal, je po poročanju španskega časnika Marca namreč zapisana klavzula, ki v primeru, da igralec ne bi bil registriran pri La Ligi 31. januarja letos, njegovo odkupno klavzulo s krepke milijarde evrov zmanjša na nič. Posledično bi Gavi klub katerega član je od svojega 10. leta starosti lahko zapustil brez odkupnine. Finančne težave katalonskega velikana torej nočejo in nočejo izginiti, kljub dejstvu, da je klub med poletjem odprodal ogromen del svojih bodočih prihodkov v zameno za takojšnjo finančno "injekcijo", ki je takrat preprečila katastrofo.