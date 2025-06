Počitnice v Braziliji: Yamal spoznal svojega idola Neymarja

Luis Suarez, Neymar in Lionel Messi v dresu Barcelone

Najstnik Barcelone Lamine Yamal je med oddihom v Braziliji uresničil dolgoletno željo in osebno spoznal svojega velikega idola Neymarja. Na družbenih omrežjih so hitro zaokrožili posnetki, na katerih mladi Španec z brazilsko zvezdo igra nogometno odbojko na mivki, se vozi z golf vozilom in sproščeno uživa ob bazenu.