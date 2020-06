Golobrada Puig in Fati 'reševala' Barcelono: 'Bila sta fantastična'

Po razočaranju v Sevilli, kjer je Barcelona proti istoimenskemu prvoligašu z remijem brez golov zapravila prvo mesto na lestvici, so se španski državni prvaki vrnili na stadion Camp Nou. Trener Quique Setien z varovanci spet ni prepričal kritičnih navijačev in medijev, ki so lahko v prvem polčasu videli povsem nenevarno Barcelono, ki pa po drugi strani večjih priložnosti ni omogočila niti gostujočemu Athleticu. Baski, ki so v tej sezoni Barco izločili iz španskega pokala, so zdržali vse do 71. minute, ko je po podaji Lionela Messija zadel rezervist Ivan Rakitić .

Stetien je v drugem polčasu v igro poslal 20-letnega vezista Riquija Puiga in še tri leta mlajšega napadalca Anssumaneja Fatija, ki je z nekaj goli v tej sezoni že zablestel. Puig, ki so mu nekateri že pred leti pripisovali, da bo v klubu prevzel štafetno palico legendarnega Andresa Inieste, je sicer eno redkih priložnosti v tej sezoni dobro izkoristil, z nekaj akcijami pa se je izkazal tudi Fati, ki je bil s strelom v vratnico blizu golu za 2:0.

Setien: Zadovoljen sem z drugim polčasom

"Morali smo zmagati. To je cilj, na vseh tekmah,"je po tekmi za televizijo Movistardejal Setien."Jasno je, da je bolje, ko storiš čim manj napak. Zdaj imamo tri točke več in čakamo na to, kaj bo storil naš neposredni konkurent. "V prvem polčasu nismo bili natančni z žogo. Izgubljali smo jo in jo težko odvzemali nazaj. Drugi polčas se mi je zdel mirnejši. Vstopa Ansuja in Riquija sta nam prinesla dinamiko, oni so se pomaknili bolj nazaj in tako smo imeli daljšo posest. Zadovoljen sem z drugim polčasom. Prvega pa bi lahko izboljšali,"je nadaljeval.

"Ni lahko. Manjka nam nekaj generalno gledano. Res je, da imajo besedo tudi naši nasprotniki, saj se proti nam zelo zbijejo skupaj, ni veliko prostora, to pa je težko. A menim, da se bomo izboljšali. Poškodba Piqueja? Še naprej nadzorujemo utrujenost igralcev, občutke, ki nam jih predajajo. Ne vem, kaj je z njim, ne verjamem pa, da je kaj hujšega, saj je nato opravil nekaj sprintov. To bo manjši udarec. Če bom kaj spreminjal v pripravi na tekme? Ne. Osnova bo ostala takšna, kot do sedaj. Ne bomo se ukvarjali s tem, kaj počne nasprotnik, temveč s tistim, kar počnemo mi. Za nami je pet tekem brez prejetega gola. Zelo smo zadovoljni, smo da dobri poti,"je prepričan Setien.

Mladi Puig stopil v bran Piqueju

Puig, ki se je s soigralci na lestvici od madridskega Reala s tekmo več spet oddaljil na tri točke prednosti, je takoj po tekmi pričakovano dobil tudi vprašanje o branilcu Gerardu Piqueju. Ta je v zadnjih dneh večkrat namignil na sodniško zaroto v španskem nogometu in zatrdil, da bo Barcelona "težko" osvojila nov naslov.

"Če je to rekel, potem je to rekel z razlogom. Tekme so težke in menim, da se tu odloča polovica naslova. Veliko tekem je odvisnih od sodniških odločitev,"je dejal Puig. "Na igrišču je veliko kakovosti, še posebej na sredini igrišča. Potrebno je izkoristiti minute, ki mi jih ponudi Quique, in jih združiti z dobrimi rezultati. Ključno je bilo gibanje in iskanje tistih prostorov v sredini. To je bilo verjetno ključno. Athletic se močno izčrpa. V teh časih težko ujamemo ritem, a iz minute v minuto smo bili boljši. Gol Rakitića nam je prinesel predvsem občutek sreče. Madrid namreč pritiska."

Amor: Nekatere situacije so res mejne, a nekatere so precej očitne

Pred kamere je po tekmi stopil tudi Guillermo Amor, legendarni nogometaš Barce, ki je v vlogi direktorja kluba poslal jasno opozorilo odgovornim pred zadnjimi preizkušnjami v prvenstvu.

"Vemo (da moramo dati še več). Barca daje vse od sebe. Za vse ekipe je v igri veliko. Zmago pa drago plačaš, izjemno drago. A verjamemo, da smo lahko prvaki, težko je zmagati sedem ali osem tekem zapored,"je dejal Amor. "Ponavadi se ne pritožujemo nad sodniškimi predstavami in napakami. Je pa res, da ko je prišel VAR, smo stavili nanj, ker smo mislili, da se bomo rešili vseh vrst napak, in da jih bomo z VAR lahko popravljali. A ko obstaja kakšen dvom, zdaj vsi postanejo še bolj nervozni. Naše sporočilo je: zdaj, ko imamo VAR, ga izkoristimo. Vsi smo zelo pozorni in postopati je treba zelo previdno, a za VAR je vredno potrpeti. Nekatere situacije so res mejne, a nekatere so precej očitne,"je nadaljeval Amor in pohvalil tudi Puiga ter Fatija.

"Prinesla sta nam zelo veliko in igrala pomembno vlogo. Menim, da sta bila tako Riqui kot Ansu fantastična, kot tudi vstop Rakitića. Tekma je bila trda, a zmaga je ključnega pomena in izjemno pomembna. Če razumem, da od Barce zahtevajo več? Pri Barci smo takšni. Imaš zmago in način zmage. A to je Barca. Vedno pa ne moreš igrati dobro. Zato je v takšnih dneh pomembno zmagati,"je še povedal Amor.