Barci katalonski dvoboj proti Gironi, Messi spet v polno

Uvod v katalonski derbi v Gironi ni nakazal, da bo Barcelona z lahkoto prišla do nove zmage in se utrdila na prvem mestu Primere Division. Gostitelji so namreč brez kančka spoštovanja in strahu od prve minute udarili po tekmecu in v začetnem obdobju srečanja so imeli precej več od igre in tudi nekaj zelo obetavnih situacij pred gostujočimi vrati. Še najbližje zadetku je bilCristhian Stuani. Nato pa so gostje iz katalonske prestolnice že v prvi resnejši akciji pred domačimi vrati zadeli v polno, ko je natančno meril Nelson Semedo. Zadetek je gostiteljem močno spodrezal krila, potrebovali so kar nekaj časa, da so prišli k sebi, v drugi polovici prvega polčasa pa so vnovič nekajkrat poskusili ogroziti tekmečev gol, a brez uspeha. Vse dvome o končnem zmagovalcu je razblinil Lionel Messisredi drugega polčasa, ko je bil učinkovit in atraktiven po hitrem Barcinem protinapadu. To je bil že osemnajsti Argentinčev zadetek, ki tako še naprej zanesljivo vodi na lestvici strelcev. Barci je delo olajšala izključitev Bernarda Espinose, ki je moral predčasno pod prho že po nekaj minutah nadaljevanja. To je bila že osma zaporedna zmaga varovancev Alejandra Valverdeja, ki imajo spet pet točk naskoka pred prvim zasledovalcem Atleticom.



Izidi:

Atletico Madrid - Getafe 2:0 (2:0)

Griezmann 27., Saul Niguez 36.

RK: Dakonam 88., Cabrera 91./oba Getafe

Jan Oblak je branil vso tekmo za Atletico.

Sevilla - Levante 5:0 (0:0)

Ben Yedder 48., Silva 60., Vazquez 71., Sarabia 80./11-m, Promes 90.

Leganes - Eibar 2:2 (0:2)

Nesyri 46., 67.; Kike 29., Jordan 36.

Valencia - Villarreal 3:0 (1:0)

Diakhaby 4., Čerišev 51., Moreno 86.

Girona - Barcelona 0:2 (0:1)

Semedo 9., Messi 68.

RK: Espinosa 51./Girona



Valladolid- Celta Vigo 2:1 (0:1)

Plano 55., Keko 69.; Sisto 16.

RK: Hoedt 87./11-m