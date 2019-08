Oče in mama v solzah: 16-letnik odigral prve minute za Barcelono

Anssumaneja "Ansuja" Fatija so do minulega konca tedna poznali zgolj največji privrženci Barcelone in španskega prvenstva. Nogometaša, ki bo z rosnimi 16 leti že drugo sezono nastopal tudi v mladinski Ligi prvakov, je nato trener članov Ernesto Valverde povabil na treninge prvega moštva. "Sanje se uresničijo,"je takrat na družbenih omrežjih vse skupaj komentiral Fati, a to je bil šele začetek: serija poškodb v napadu, kjer manjkajo Lionel Messi , Luis Suarez in Ousmane Dembele , je v Gvineji Bissau rojenemu nogometašu namreč ponudila nenadejano priložnost celo za prvi nastop na uradni članski tekmi.

Fati je v 78. minuti zamenjal Pereza, še enega produkta klubske šole, vsako potezo temnopoltega krilnega napadalca pa so navijači na Camp Nouu pozdravili z ovacijami. Nogometaš, ki bo v tej sezoni v ekipi U19 igral pod taktirko dolgoletnega vratarja članskega moštva Victorja Valdesa , je bil že v zaključku minule sezone član Barcine B-ekipe, a v tretji ligi ni dočakal prvega nastopa. V mladinski Ligi prvakov je že v minuli sezoni dosegel štiri gole in podelil še tri podaje na devetih tekmah, Katalonci pa so dramatično po enajstmetrovkah izgubili polfinale proti Chelseaju .

Že sedemkrat več sledilcev v manj kot 24 urah Kakšen planetarni vpliv ima takšen nastop, je najbolje pokazal Fatijev račun na Instagramu. Tekmo je začel z okoli 50.000 sledilci (že pred tekmo je bilo o njegovem morebitnem debiju veliko govora in se je njegov krog "prijateljev" močno razširil), a to ni bilo nič v primerjavi s tem, ko je stopil na igrišče, saj ima zdaj, manj kot 24 ur po zadnjem sodnikovem žvižgu, že več kot 361.000 sledilcev.

Ko je Barcelona v nedeljo hitro zaostala z 0:1, v 15. minuti je zadel Nabil Fekir , se je zdelo, da bo Fati zagotovo obsedel na klopi, saj se je Kataloncem napovedoval dolg večer in nova huda borba z Betisom , a so nato z goloma Antoina Griezmanna uprizorili hiter preobrat, ko pa so na 5:1 povišali še Carles Perez , Jordi Alba in Arturo Vidal , je Valverde v igro poslal tudi najnovejšega bisera klubske šole.

Prvi nastop za člansko moštvo seveda še ni zagotovilo uspeha. Samo pod Valverdejem je že debitirala cela vrsta nogometašev, mlajših od 21 let, denimo Marc Cucurella, Oriol Busquets, Juan Miranda, Chumi, Jorge Cuenca, Alex Collado, Abel Ruiz in nazadnje Perez, ki je po prvem nastopu 19. maja letos zdaj dosegel še prvi ligaški gol. Nihče od omenjenih se (še) ni posebej uveljavil v članskem moštvu, tako kot njihovi številni predhodniki se bodo morali najverjetneje dokazovati na posojah ali v B-ekipi. Največ še naprej pričakujejo od 20-letnega vezista Riquija Puiga, ki je prvič za člane sicer zaigral že decembra lani na pokalni tekmi proti Cultural Leonesi.

Ponosni oče: Zdaj lahko v miru umrem

S tribun ga nista spremljala le Messi in Suarez, Fatijeva družina je z očetom in mamo na čelu ganjena do solz dajala izjave za različne španske medije po zadnjem sodnikovem žvižgu. Njegov oče Bori Fatije med drugim dejal, da lahko zdaj "v miru umre", ko je videl, kako je Ansu debitiral v dresu Barcelone.

"Videl sem, da je debitiral za Barco, zdaj lahko v miru umrem," je v pogovoru za RAC1dejal Bori Fati. "Telefon sem imel na tiho, tako da nisem bil dosegljiv (ko je dobil vabilo za trening s prvo ekipo, op. a.). Nato je poklical svojo mamo in rekel: 'Mama, v članski ekipi bom!' Skočil sem, nisem mogel verjeti. Ni mogel jesti, ni mogel spati,"je čustvene trenutke podoživel Bori Fati.

'Preigraval je vse po vrsti'

Sam je v Španijo prišel že več let pred sinom in sploh ni vedel, da je navdušen nogometaš, čeprav so mu bližnji govorili, da je v njem opaziti obrise izjemnega nogometaša. Razkril je tudi, da mu je Real Madrid pred časom ponujal več denarja, pri Sevilli pa da ga je nepopustljivi športni direktor Ramon Rodriguez "Monchi"za eno leto postavil na hladno, ko je slišal, da si ga želijo Katalonci.

"To je moj najsrečnejši dan v življenju,"je za radio Cadena COPEše povedal Bori Fati. "Ko je vstopil v igro, smo bili v sedmih nebesih. S šestimi ali sedmimi leti je prišel v Španijo, jaz sem bil tu že prej in nisem vedel, da igra nogomet. Govorili so mi, da se ne zavedam, kako dober je moj sin, saj da je preigraval vse po vrsti. Ko smo bili pri Sevilli, mi je Real Madrid ponujal boljše pogoje kot Barca. A oni so s pogodbo prišli k meni domov in nas prepričali. Albert Puig mi je dejal, da moj sin mora podpisati z Barcelono. Sevilla se je, ko je to izvedela, ujezila. Monchi me je vprašal, koliko denarja mi ponujajo, češ da si želi, da bi podpisal za Sevillo. Pri devetih letih ga je Sevilla odrezala od ekipe in eno leto ni igral."

Čestital tudi Messi

Takoj po tekmi se je prek družbenih omrežij oglasil tudi kapetan Messi, ki je objavil skupno fotografijo z junakom večera in izrazil zadovoljstvo, da so se Fatiju "izpolnile sanje". Tudi Messi je seveda produkt slovite klubske šole La Masie.

"Izvrstna tekma s strani vseh, 3 prve točke v LaLigi in zelo sem srečen, ko vidim domače fante, ki se jim izpolnijo sanje, ko prodrejo v prvo ekipo in dosežejo prvi gol na uradni tekmi na Camp Nouu," je Fatija skupaj s strelcem Perezom pohvalil Messi.