Odigrane so bile tekme 11. kroga španske La Lige. Nogometaši Atletica iz Madrida, pri katerih je celo tekmo branil slovenski vratar Jan Oblak, so prvič v sezoni izgubili. V Sevilli je bil Betis boljši z 1:0, s čimer Atletico ostaja na četrtem mestu lestvice. Že v soboto je v vrhuncu 11. kroga na El clasicu Barcelona s 4:0 odpravila Real iz Madrida in še povišala prednost na vrhu lestvice.