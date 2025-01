Barcina neskončna drama: predsednik kluba brcal, norel, vzklikal in žalil

Barcelona je po zadetkih Gavija in Lamina Yamala z izidom 2:0 premagala Atheltic, v finalu pa jo bo čakal zmagovalec obračuna med Real Madridom in Mallorco. Pred in med polfinalnim obračunom pa v središču pozornosti niso bili nogometaši, ampak glavni funkcionar Barcelone. Ko je izvedel novico, da bosta Pau Victor in Dani Olmo lahko začasno registrirana in na voljo trenerju Hansiju Flicku v finalu super pokala, je sprva vzklikal od veselja, nato pa je nasmeh na njegovem obrazu nadomestila jeza.

Španska časnika AS in Marca poročata, da je v VIP loži stadiona King Abdullah, kjer so bili prisotni tudi predsednik španske nogometne zveze Rafael Louzan in člani regionalnih zvez, Joan Laporta prisotne večkrat žalil. Člane regionalnih zvez je večkrat obtožil, da nimajo sramu, jezo pa naj bi stresel tudi nad stoli in drugim pohištvom v bližini. V prostoru naj bi bila tudi Olmo in Victor, ki se po poročanju španskih časnikov nista odzvala na predsednikova dejanja.