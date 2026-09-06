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Nogomet

Barcina 'petarda' v mreži Valencie

Valencia, 06. 09. 2026 18.36 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
Lu.M STA
Valencia - Barcelona

Barcelona se na začetku letošnje sezone ne ustavlja. Katalonci so na gostovanju pri Valencii domačim zabili kar pet golov, mrežo pa so ohranili nedotaknjeno. Z dvema zadetkoma je znova briljiral Lamine Yamal, svoje pa so dodali še Raphinha, Fermin Lopez in Pedri. Blaugrana ostaja edina brezhibna v španskem državnem prvenstvu.

Valencia - Barcelona
Valencia - Barcelona
FOTO: Profimedia

Barcelona je v uvodnih štirih tekmah nove sezone zabila 17 zadetkov, kar tri ekipe so prejele po pet zadetkov. Dva zadetka je danes dosegel Lamine Yamal, po enega pa Fermin, Raphinha in Pedri. Barcelona je po spodrsljaju Real Madrida v petek v Sevilli sama na vrhu razpredelnice, hkrati pa je uspešno opravila generalko pred uvodno tekmo sezone v ligi prvakov. V sredo, 9. septembra, bo gostila Feyenoord. Valencia je doživela tretji poraz v sezoni in z zgolj točko zaseda zadnje mesto na razpredelnici.

Proti netopirjem je bil v katalonsko udarno enajsterico prvič od prihoda umeščen Rodri. Varovanci Hansija Flicka na začetku sezone so videti zares dobro in ostajajo glavni kandidati za ponovno osvojitev španske krone. Z novo asistenco se je znova proslavil Anthony Gordon, ki jih je v letošnji sezoni zbral že štiri in kraljuje na razpredelnici najboljših podajalcev v La Ligi. Anglež pa še vedno čaka na svoj prvenec v kultnem dresu.

Izidi španske LaLige, 6. september:

Valencia - Barcelona 0:5 (0:2)
Yamal 6., 84., Fermin 22., Raphinha 50., Pedri 79.

18.30 Alaves - Osasuna -:-*

18.30 Malaga - Levante -:-*

21.00 Espanyol - Sevilla -:-*

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KOMENTARJI24

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Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 20.22
Za nekatere skrite navdušence Barcelone iz rivalskih klubov naj pojasnim, da Julian Alvarez tudi danes ni igral za Barcelono in da bo zagotovo manjkal tudi proti Nizozemcem v sredo...in lahko pove tudi prijateljem
Odgovori
+4
4 0
fihner
06. 09. 2026 20.19
Manucao - Tebi ni več pomoči, na žalost ne vem komu...
Odgovori
+3
3 0
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 20.29
Tudi njemu bi že lahko dali nagrado za bob sezone
Odgovori
0 0
U1783851350655
06. 09. 2026 20.14
Če ste spremljali zadnjih petnajst let ,mogoče veste da je Barcelona izgubila tri naslove od lubov ki so tisto leto ispadli v drugo ligo.
Odgovori
+2
2 0
fihner
06. 09. 2026 20.08
To mi delaj, Barsa.
Odgovori
+5
5 0
annonymo95
06. 09. 2026 20.04
prijetno tiho popoldne…
Odgovori
+6
6 0
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 19.59
Nekdo iz tabora Reala, ne vem kdo točno, ves čas omenja boj Valencije za obstanek v eliti, čeprav trdi, da je bil Valencija član 2. lige nazadnje, ko se še največji vseh časov ni niti rodil, v sezoni 86/87
Odgovori
+5
5 0
Gigson
06. 09. 2026 19.51
Noro kako igrajo....zoga tece,brez kompliciranja,izjemno mocna rezervna klop.Skratka visca barca.
Odgovori
+10
10 0
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 20.11
Brez kompliciranja seveda ne, ker potem bi bil rezultat dvomesten...se pa strinjam z enakovredno dolgo klopjo, ki jo pri Barceloni ne pomnim
Odgovori
+3
3 0
drimtim
06. 09. 2026 19.35
😱Bravo Barsa.
Odgovori
+11
11 0
Vesso66
06. 09. 2026 19.28
4 tekme 17 danih golov in 2 prejeta. Impresivno... dobra obramba se zacne pri napadu. Hvala Flick
Odgovori
+14
14 0
BarcaHighFive
06. 09. 2026 19.20
zasluzeno dominacija na igriscu sam gasa haranje dalje
Odgovori
+11
12 1
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 19.14
Valencija se bo pobrala, kot se je lani Real
Odgovori
+11
12 1
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 19.13
Zakaj bi po mnenju strokovnjaka iz Realovih vrst Valencija bila kandidat za drugo samo zaradi prejete petarde pa to nikoli ni trdil, ko je petardo prejel Real ?
Odgovori
+11
12 1
manucao
06. 09. 2026 19.26
Zato ker se leta in leta rešuje izpada in je tudi trenutno priklenjena za dno lestvice.
Odgovori
-12
0 12
Clovek
06. 09. 2026 19.30
Tudi takšne ekipe je potrebno premagat, ker velikokrat prav takšne ekipe jemljejo pomembne točke.
Odgovori
+9
9 0
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 19.51
Prvenstva se ne osvajajo z derbiji
Odgovori
+4
4 0
friki24
06. 09. 2026 18.51
U izi trening Barce, sami na vrhu💪🏼
Odgovori
+14
14 0
manucao
06. 09. 2026 18.45
Dajte jim takoj pokal tako la.llige kot tudi CL!!!
Odgovori
-15
2 17
friki24
06. 09. 2026 18.50
Kaksne frustracije
Odgovori
+15
16 1
manucao
06. 09. 2026 18.52
Nobene frustracije.Izživljavanje proti najslabšem moštvu la lige.Upam,pa da.letos tale valencia izpade v drugo ligo
Odgovori
-15
1 16
Clovek
06. 09. 2026 18.58
Kje si bil po Betisu?
Odgovori
+15
16 1
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 19.02
Če bi Barcelona izkoristila vse svoje 100% priložnosti bi bilo 5:0
Odgovori
+12
12 0
drimtim
06. 09. 2026 20.19
🐚
Odgovori
+2
2 0
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