Barcina 'petarda' v mreži Valencie

Barcelona je v uvodnih štirih tekmah nove sezone zabila 17 zadetkov, kar tri ekipe so prejele po pet zadetkov. Dva zadetka je danes dosegel Lamine Yamal, po enega pa Fermin, Raphinha in Pedri. Barcelona je po spodrsljaju Real Madrida v petek v Sevilli sama na vrhu razpredelnice, hkrati pa je uspešno opravila generalko pred uvodno tekmo sezone v ligi prvakov. V sredo, 9. septembra, bo gostila Feyenoord. Valencia je doživela tretji poraz v sezoni in z zgolj točko zaseda zadnje mesto na razpredelnici.

Proti netopirjem je bil v katalonsko udarno enajsterico prvič od prihoda umeščen Rodri. Varovanci Hansija Flicka na začetku sezone so videti zares dobro in ostajajo glavni kandidati za ponovno osvojitev španske krone. Z novo asistenco se je znova proslavil Anthony Gordon, ki jih je v letošnji sezoni zbral že štiri in kraljuje na razpredelnici najboljših podajalcev v La Ligi. Anglež pa še vedno čaka na svoj prvenec v kultnem dresu.