Barcine muke s človekom za 115 milijonov evrov. Že januarja na Otok?

Ni se zgodilo prvič, da se ni pojavil na treningu in da svoje odsotnosti ni javil odgovornim v klubu. Pred časom je močno zamudil tudi na tekmo Lige prvakov protiInterjuin na to ni imel nikakršnega opravičila. "Zamuda je bila namerna. Kot da provocira vodilne v klubu. Takrat svoje odsotnosti ni argumentiral, ni se opravičil za zamudo. Tokrat je zdravniški službi z veliko zakasnitvijo javil želodčne težave in klub ga je postavil na listo poškodovanih in obolelih ter nesposobnih za nastop na naslednji tekmi Primere Division," je izčrpen katalonski El Mundo Deportivo,ki je opozoril, da je bivši nogometaš dortmundske Borussie zamudil tudi na trening pred tekmo Lige prvakov z Italijani.