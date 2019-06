Barcina pogoja za povratek Neymarja: nižja plača in javno priznanje

"Želim se vrniti domov, od koder nikoli ne bi smel oditi,"je zadnja izjava Neymarja Jr., ki so jo v svet ponesli pri katalonskem športnem dnevniku Mundu Deportivu. Gre seveda za neuradne informacije in domnevne pogovore Brazilca s predsednikom Paris Saint-Germaina Naserjem Al-Kelaifijem, ki ga je tako odmevno v Pariz pripeljal pred slabima dvema letoma.

A od tedaj se je Neymar od predanega "vojaka" katarskega projekta iz francoske metropole prelevil v magnet za ekscese in škandale, poškodovan pa je izpustil ključna dela obeh sezon v vrstah PSG. Poškodovan je tudi sedaj, ko Brazilija nastopa na domači Copi Americi, medtem ko okoli njega divja tudi preiskava domnevnega fizičnega napada oziroma posilstva brazilske manekenke Najire Trindade.

NEYMAR

Katalonci postavljajo pogoje

"Barcelona je naklonjena povratku Brazilca, ki je perfektno sodeloval z (Lionelom) Messijem in Luisom Suarezom, a je bilo več 'čejev' ..."pišejo pri madridskem športnem časnikuAS. "Poleg tega se Neymar odlično ujame z obema nogometašema. Povratek Neymarja bi lahko postal realnost. A pri Barceloni mu zdaj, ko gre nogometaš skozi svoje najtemačnejše trenutke ‒ ko ne nastopa na Copi Americi zaradi poškodbe in ima osebne težave zaradi obtožb o posilstvu, Real Madrid pa je povsem ovrgel možnost njegovega prihoda ‒, želijo postaviti svoje pogoje."

Ti pogoji naj bi vključevali znižanje plače, a tudi javno priznanje lastnih napak, s čimer bi si pred navijači Barcelone vsaj malce opral ime, potem ko je v še vedno največjem prestopu vseh časov poleti 2017 odšel v PSG proti plačilu 222-milijonske odkupne klavzule. Javno bi tudi moral izreči, da si želi vrniti na Camp Nou,

Slovo tudi od spornih 26 milijonov

Brazilski dnevnik A Tardeje postregel s konkretnejšimi številkami: Brazilec bi moral pristati na znižanje plače, trenutno pri PSG namreč zasluži kar 30 milijonov evrov na sezono, odpovedati pa bi se moral tudi 26 milijonom evrov bonusa, ki jih terja od Kataloncev. Prek svojega podjetnega očeta Neymarja starejšeganamreč vse od prihoda v Pariz zahteva, da je upravičen do omenjenega zneska, ker je imel v pogodbi zapisano, da bo, če bo klubu zvest do določenega datuma, denarno nagrajen. A Tarde dodaja, je nogometaš pripravljen izpolniti vse omenjene pogoje.

Veliko manj pripravljeni so na njegov odhod v vrstah francoskih prvakov. Za začetek so odnosi med kluboma precej skrhani, PSG pa je začetno ceno postavil pri 300 milijonih evrov. Francoski dnevnik Le Parisien trdi, da Parižani v tem pogledu ne bodo popustili, potem ko so za Brazilca leta 2017 seveda plačali rekordno odškodnino. Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeunaj bi bil v "paketu" pripravljen Francozom ponuditi Samuela Umtitija, Ousmana Dembelejain Ivana Rakitića, ki naj bi ga sicer trener Ernesto Valverdeže pred časom označil za nogometaša, ki ga nikakor ne želi izgubiti.

V celotno enačbo velja vključiti tudi ime francoskega reprezentanta Antoina Griezmanna, zdaj že nekdanjega napadalca Atletico Madrida, čigar cena bo s 1. julijem padla z 200 na 120 milijonov evrov in zaenkrat še ni jasno, če bo pristal pri PSG ali v Barceloni.