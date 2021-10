Barcino poslovanje: 481 milijonov evrov minusa v eni sezoni, aprila zmanjkalo denarja

Ferran Reverter – od 1. julija letos novi direktor Barcelone – je na javni predstavitvi finančnega poslovanja preteklih let šokiral s podatkom, da je Barci v pičlem letu uspelo ustvariti 481 milijonov evrov minusa. A to še zdaleč ni bil edini podatek, ki je šokiral zbrano in širšo javnost. Kot je pojasnil, je katalonski ponos revizijski hiši Deloitte naložil, da opravi finančno revizijo poslovanja preteklega vodstva. Ugotovili so številne nepravilnosti, ki pa jih za zdaj, dokler finančno poročilo uradno ne bo zaključeno, niso želeli komentirati. Predstavili so le nekatere splošne okoliščine. Med drugim je Reverter dejal, da je Barcelona v preteklosti kupovala nogometaše, za katere sploh ni vedela, ali si jih lahko privošči.

"Bivše vodstvo je kupovalo igralce brez vednosti, ali si jih lahko privošči. Noč, preden so podpisali Griezmanna, so ugotovili, da ga ne bodo mogli plačati in tako so pri nekem skladu opravili 'faktoring' (odkup oz. prodaja terjatev, op. p.) za 85 milijonov evrov, kar je seveda za seboj potegnilo provizijo," je izpostavil Reverter in opozoril, da so bile provizije neobičajno visoke. Razkril je še, da je Barcelona v sezoni 2020/21 ustvarila 631 milijonov evrov prihodkov, kar je 26 odstotkov manj kot v sezoni 2019/2020. 92 milijonov evrov izpada prihodkov je povzročila pandemija Covid-19, so še zapisali na uradni spletni strani.