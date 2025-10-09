Svetli način
Nogomet

Barco čaka tekma v ZDA: 'Ni pošteno, nihče nas ne posluša'

Barcelona, 09. 10. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.M.
Komentarji
18

V ponedeljek je postalo jasno, da bosta Barcelona in Villarreal decembra odigrala tekmo La Lige v ZDA, Milan in Como pa se bosta v okviru Serie A februarja pomerila v Avstraliji. Eden izmed nogometašev Milana je hitro javno pokritiziral odločitev, zdaj pa se je z negativnimi komentarji oglasil še zvezdnik blaugrane Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong FOTO: AP

Evropska nogometna zveza Uefa je v ponedeljek odobrila izvedbo omenjenih tekem daleč zunaj meja držav, v katerih sicer domujeta prvenstvi. Aleksander Čeferin je ob tem poudaril, da gre za izjemi in ne za potrditev pravila za poznejša podobna ravnanja. "Izvršni odbor Uefe se je nejevoljno odločil, da izjemoma odobri obe zahtevi, ki sta bili nanj naslovljeni," so v izjavi za javnost zapisali pri krovni organizaciji za nogomet na stari celini.

V pogovoru za časnik Figaro je svoje mnenje o odločitvi hitro delil vezist rossonerov Adrien Rabiot, ki je podprl navijaške skupnosti v Evropi, ki takšne premike tekem označujejo za absurdne, lokalnim privržencem klubov nedosegljive in okoljsko nesprejemljive. "To je popolnoma noro. A v ozadju so finančni dogovori, ki imajo določen pomen, nanj pa nogometaši nimamo vpliva. Je pa noro potovati tako daleč, da igraš eno tekmo italijanskega prvenstva v Perthu," je dejal Rabiot.

Preberi še Vodstvo italijanske lige ostro napadlo kritičnega Rabiota

Francoski nogometaš je bil s strani vodstva italijanskega prvenstva deležen hudih kritik. Izvršni direktor tekmovanja Luigi De Siervo mu je svetoval, naj bo tiho, šteje svoj denar in spoštuje odločitev kluba: "Rabiot pozablja, tako kot drugi igralci, ki služijo milijone, da je plačan, da igra nogomet. Moral bi pokazati več spoštovanja do svojega zaslužka in delodajalca. Milan si je zelo prizadeval, da je dobil možnost za igranje te tekme v tujini."

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong FOTO: AP

Nekaj olja je na ogenj zdaj prilil še občasni kapetan katalonskega velikana Frenkie de Jong, ki prav tako ne podpira odločitve. "Razumem klube, saj si bodo naredili nekaj dobička, ampak sam se s tem ne strinjam. To je nepošteno, gostujočo tekmo bomo igrali na nevtralnem igrišču. Imam občutek, da nas nihče ne posluša," je dejal nizozemski vezist, ki ga s soigralci decembra čaka tekma v Miamiju.

Povsem drugačnega mnenja pa je predsednik blaugrane Joan Laporta, ki v tem vidi odlično priložnost za ameriške navijače: "Veseli smo, da bomo ponovno videli vse naše navijače iz ZDA. La Ligi se zahvaljujemo za priložnost, da se približamo enemu od glavnih strateških trgov za klub. Državo obiskujemo že vrsto let in vedno smo čutili strast do Barcelone. Prvenstvena tekma v mestu, kot je Miami, kjer ima Barcelona veliko privržencev, bo zagotovo odličen spektakel."

cripstoned
09. 10. 2025 11.28
+8
Ahahahaha se igralci so proti teh tekmah v ameriki samo farsici na tem portalu si morajo debelo lagati...ampak njih tako ali tako nihce ne jemlje resno..
ODGOVORI
8 0
NeMeBasat
09. 10. 2025 11.25
+7
Kdaj bo tekma NHL v hali Tivoli?
ODGOVORI
7 0
kokicas
09. 10. 2025 11.21
-3
Kakšna tekma izven okvirjev ne škodi tudi ameriške lige pridejo v Evropo nhl pa nfl in nba karte grejo za med
ODGOVORI
3 6
the kop
09. 10. 2025 11.34
+1
pa nfl sploh ni šport ampak 3 ure spanja!!
ODGOVORI
1 0
Miran1960
09. 10. 2025 11.10
+1
Florida je še blizu, ne pa uno ko igrajo milaneži
ODGOVORI
4 3
GUNDABAD
09. 10. 2025 10.58
+6
joj boščki oni, posebej Barsa, k nima za lanske plače.
ODGOVORI
8 2
vseved123
09. 10. 2025 10.45
-1
Naj se vprašajo ali je to noro da nekdo ki brca žogo dobi 10 mil eur ,drugi ki koplje jarke pa 800eur.
ODGOVORI
4 5
26250440
09. 10. 2025 10.54
-5
vseved,na žalost to ni noro,ker trg tako hoče...In zanimivo je ,da nekdo ki dobi 10M še ustvarja dober profit,tisti ki koplje jarke pa ustvarja določen profit za delodajalca..Meni se zdi tako kot tebi noro,ampak ljudje ,raja financira take zaslužke.Na žalost...
ODGOVORI
2 7
REAList7
09. 10. 2025 10.40
+3
Pa še zelo neugodnemu gostovanju na de la Ceramici se bodo izognili. V vseh pogledih bodo zopet privilegirani. Najboljše, da bodo v ZDA igrali tudi tekme, ko bi morali gostovati pri Sociedadu, na Metropolitanu in San Mamesu. Goljufivi in privilegirani varcelonarcki..
ODGOVORI
9 6
REAList7
09. 10. 2025 10.36
+3
Vau, moram priznati, da me je de Jong rahlo presenetil s to izjavo, vendarle je še vsaj en varcelonarček, ki zna razmišljati s svojo glavo in mu je niso popolnoma oprali. Čeferina pa iskreno ne razumem, v izjavi je uvodoma povedal, da je ta odločitev izjema in se je ne sme razumeti kot precedens, a v nadaljevanju pa je dodal, da v statutu mednarodne zveze Fife niso našli jasnega regulativnega okvira, na podlagi katerega bi lahko temu nasprotovali. Torej, če bi želeli, bi lahko vsi igrali v tujini svoje tekme državnega prvenstva. Je pa jasno, da je Čeferin tu po mojem naredil vse, kar je lahko, samo da je šel na roko laporti in varceloni. Nekaj zasluženega denarčka pač ne škodi. Bodo lahko uredili zasilne izhode in potem končno odprli stadion :D:D Je pa to še en pokazatelj več koliko enega suporta je deležna varcelona, na vse kriplje se ji trudijo pomagati, tako sodniki na igriščih s svojimi nebuloznimi odločitvami, kot očitno tudi UEFA. To je škandal! Ampak za varcelonarčke to ni ničesar spornega, vse je okej. Zamislimo pa si kakšni bi bili odzivi, če bi namesto varce tu bil Real. Zaradi kolerabe, 262 s polja, lopataša in ostalih bi verjetno ta portal pregorel, ker bi toliko nesnage pisali.
ODGOVORI
8 5
26250440
09. 10. 2025 10.44
-7
Realist,ti pa nisi nič smešen...še več iz spisa do spisa te kisa.....Nevoščljivost je grda stvar.Sej ,če bi bil Real povabljen bi blo OK,tko je pa tud OK...Tuki ni nič spornega,tekma se bo odigrala,sporno je samo kako se bodo igralci Barce odzvali na to potovanje...Problem za Real je samo to,da bo Perez z darilnimi vrečkami moral na izlet v Ameriko...Ko je Real poleti igral klubsko je bilo vse OK,pa so že po enem tekmovanju ugotovil da je to brez veze.Real to ne more biti,ker ga iskreno nihče ne mara tam...Pa kdo bo gledal in navijal za najbolj goljufiv in skorumpiran klub te vprašam?
ODGOVORI
3 10
REAList7
09. 10. 2025 11.08
+7
HAHAHA, pa ti res pišeš iz dneva v dan večje nebuloze, ki pa jim povrhu še verjameš :D poglej skozi okno in povej, da je noč in si boš verjel :D Real je poleti igral svetovno klubsko prvenstvo zato, ker si je mesto med udeleženci zagotovil z zmagama v ligi prvakov 2022 in 2024, skorumpirane varce pa tam ni bilo, ker je še bogi atletico imel boljše rezultate v teh obdobjih :D čudno, da niso prilagodili teh pravil za udeležence samo za vas, da bi tudi vi lahko bili tam prisotni. 262, saj ne vem če se naj smejem tem tvojim poskusom zavajanja in natolcevanja tja v en dan ali naj bom resen :D na vseh družbenih omrežjih ima Real največ sledilcev, tudi iz podatkov, ki so dostopni na internetu, izhaja, da je ena večjih baz navijačev Reala tudi v ZDA. Če je slučajno v Miamiju več podpornikov varce (zaradi antipatičnih igralcev kot so messi, busquets, alba in grizli suarez), še ne pomeni, da je dejansko varca bolj priljubljena v celotni ZDA. Daj ne piše več nebuloz, ker nam že vsem pada IQ, ko jih beremo.
ODGOVORI
8 1
Joško s Krasa
09. 10. 2025 11.17
+6
Cifra,vse tekme Reala so bile razprodane v Ameriki.Atmosfera je bila preprosto nora.Razprodano je bilo samo še finale.Povrhu smo prnesli domou se 70 miljončkov. Ti pa pišeš o tvojem klubu.Zakaj ste sli potem poleti v Korejo in na Japonsko?Pa da ne bi slucajno napisal,da so bili stadioni polni!
ODGOVORI
7 1
26250440
09. 10. 2025 11.35
ej bistroumneža,po eni strani nasprotujeta igranju,po drugi se hvalita s polnimi stadioni....Vidva ki sta tako proti igranju,daj povejta zakaj potem Real igra Španski superpokal v Arabiji?????
ODGOVORI
0 0
26250440
09. 10. 2025 11.38
Realist,glede navijačev in število si vprašal umetno,al svojo neumno inteligenco?
ODGOVORI
0 0
26250440
09. 10. 2025 10.35
-7
Jaz se strinjam z De Jongom..To je velik napor za igralce med sezono.Drug kontinent,časovna razlika...Razumem tudi klub,ki si obeta dober zaslužek.Ni zastonj Barca povabljena v Ameriko.Tam ima daleč največ navijačev...Logično da goljufivega Reala nihče ne bo povabil.Barca je magnet.Ampak tekme lalige bi se morale igrati v Španiji...
ODGOVORI
3 10
cripstoned
09. 10. 2025 11.38
Zato si gledal cwc kjer je real polnil stadione in prejel 90mio.eur nagradnega denarja.. samo da so se pojavili na tem tekmovanju so prejeli 40mio.eur...varca je magnet?? Za korupcuijo, podkupovanje in sodniske ter var skandale...smesen si .s taksnimi komentarji samo kazes svojo nemoc do najvecjega kluba vseh casov...a boli ker si v celem lajfu dosegel samo to da si hejter najvecjega kluba vseh casov?? Hahahahaha
ODGOVORI
0 0
Koruptilona
09. 10. 2025 10.28
+5
Rabijo denar pač 🤣🤣🤣
ODGOVORI
9 4
