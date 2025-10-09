Barco čaka tekma v ZDA: 'Ni pošteno, nihče nas ne posluša'

V ponedeljek je postalo jasno, da bosta Barcelona in Villarreal decembra odigrala tekmo La Lige v ZDA, Milan in Como pa se bosta v okviru Serie A februarja pomerila v Avstraliji. Eden izmed nogometašev Milana je hitro javno pokritiziral odločitev, zdaj pa se je z negativnimi komentarji oglasil še zvezdnik blaugrane Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong FOTO: AP icon-expand

Evropska nogometna zveza Uefa je v ponedeljek odobrila izvedbo omenjenih tekem daleč zunaj meja držav, v katerih sicer domujeta prvenstvi. Aleksander Čeferin je ob tem poudaril, da gre za izjemi in ne za potrditev pravila za poznejša podobna ravnanja. "Izvršni odbor Uefe se je nejevoljno odločil, da izjemoma odobri obe zahtevi, ki sta bili nanj naslovljeni," so v izjavi za javnost zapisali pri krovni organizaciji za nogomet na stari celini. V pogovoru za časnik Figaro je svoje mnenje o odločitvi hitro delil vezist rossonerov Adrien Rabiot, ki je podprl navijaške skupnosti v Evropi, ki takšne premike tekem označujejo za absurdne, lokalnim privržencem klubov nedosegljive in okoljsko nesprejemljive. "To je popolnoma noro. A v ozadju so finančni dogovori, ki imajo določen pomen, nanj pa nogometaši nimamo vpliva. Je pa noro potovati tako daleč, da igraš eno tekmo italijanskega prvenstva v Perthu," je dejal Rabiot.

Francoski nogometaš je bil s strani vodstva italijanskega prvenstva deležen hudih kritik. Izvršni direktor tekmovanja Luigi De Siervo mu je svetoval, naj bo tiho, šteje svoj denar in spoštuje odločitev kluba: "Rabiot pozablja, tako kot drugi igralci, ki služijo milijone, da je plačan, da igra nogomet. Moral bi pokazati več spoštovanja do svojega zaslužka in delodajalca. Milan si je zelo prizadeval, da je dobil možnost za igranje te tekme v tujini."

Nekaj olja je na ogenj zdaj prilil še občasni kapetan katalonskega velikana Frenkie de Jong, ki prav tako ne podpira odločitve. "Razumem klube, saj si bodo naredili nekaj dobička, ampak sam se s tem ne strinjam. To je nepošteno, gostujočo tekmo bomo igrali na nevtralnem igrišču. Imam občutek, da nas nihče ne posluša," je dejal nizozemski vezist, ki ga s soigralci decembra čaka tekma v Miamiju. Povsem drugačnega mnenja pa je predsednik blaugrane Joan Laporta, ki v tem vidi odlično priložnost za ameriške navijače: "Veseli smo, da bomo ponovno videli vse naše navijače iz ZDA. La Ligi se zahvaljujemo za priložnost, da se približamo enemu od glavnih strateških trgov za klub. Državo obiskujemo že vrsto let in vedno smo čutili strast do Barcelone. Prvenstvena tekma v mestu, kot je Miami, kjer ima Barcelona veliko privržencev, bo zagotovo odličen spektakel."