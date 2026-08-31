Barcola v Liverpool za 125 milijonov evrov

"V veliko čast mi je, da bom lahko igral za Liverpool. Zelo sem vesel. Vse skupaj je trajalo precej dolgo, zato sem danes res srečen, da sem tukaj. Zdaj si želim predvsem na igrišče in začeti igrati," je po podpisu pogodbe povedal Barcola.

Visoka odškodnina s seboj prinaša tudi velika pričakovanja, Barcola pa svojih ambicij ob prihodu na Anfield ni skrival. "Upam, da bomo dosegli velike stvari. Predvsem si želim osvojiti Premier ligo. To so ene največjih sanj v mojem življenju," je dejal francoski reprezentant.

Prav želja po dolgoročnem uspehu je bila po njegovih besedah tudi eden od razlogov, da se je Liverpoolu zavezal za daljše obdobje. "Želim si osvojiti naslov in dolgoročno ostati del te ekipe. Prav zato sem podpisal dolgo pogodbo in upam, da nam bo uspelo."