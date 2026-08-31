Barcola v Liverpool za 125 milijonov evrov

"V veliko čast mi je, da bom lahko igral za Liverpool. Zelo sem vesel. Vse skupaj je trajalo precej dolgo, zato sem danes res srečen, da sem tukaj. Zdaj si želim predvsem na igrišče in začeti igrati," je po podpisu pogodbe povedal Barcola.
Visoka odškodnina s seboj prinaša tudi velika pričakovanja, Barcola pa svojih ambicij ob prihodu na Anfield ni skrival. "Upam, da bomo dosegli velike stvari. Predvsem si želim osvojiti Premier ligo. To so ene največjih sanj v mojem življenju," je dejal francoski reprezentant.
Prav želja po dolgoročnem uspehu je bila po njegovih besedah tudi eden od razlogov, da se je Liverpoolu zavezal za daljše obdobje. "Želim si osvojiti naslov in dolgoročno ostati del te ekipe. Prav zato sem podpisal dolgo pogodbo in upam, da nam bo uspelo."
Barcola lahko igra na različnih položajih v napadu, najbolje pa se znajde na levem krilu. V Liverpool prihaja po treh letih pri Paris Saint-Germainu. Za Parižane je zbral 152 nastopov in dosegel 39 zadetkov, ob tem pa prispeval še 37 asistenc.
V francoski prestolnici je napolnil tudi svojo zbirko lovorik. S PSG-jem je med drugim osvojil tri zaporedne naslove francoskega prvaka in dvakrat zapored slavil v Ligi prvakov.
Svojo člansko kariero je sicer začel pri Lyonu. V dresu matičnega kluba je na 47 tekmah dosegel sedem zadetkov in prispeval 11 asistenc, avgusta 2023 pa se je preselil v Pariz.
Barcola je Anfield okusil že kot nasprotnik in prav vzdušje na stadionu je nanj naredilo velik vtis. "Na tem stadionu sem imel priložnost igrati dvakrat. Videl sem vzdušje in kako močno navijači stojijo za Liverpoolovimi igralci," je povedal.
"Ko sem izvedel za zanimanje Liverpoola, nisem imel nobenih pomislekov. Vedel sem, da gre za zelo velik klub in pravo izbiro zame," še dodaja Francoz.
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