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Nogomet

Barcola v Liverpool za 125 milijonov evrov

Liverpool, 31. 08. 2026 16.08 pred 43 minutami 2 min branja 2

Avtor:
S.V.
Bradley Barcola

Liverpool je tudi uradno potrdil prihod francoskega reprezentanta Bradleyja Barcole iz Paris Saint-Germaina. Angleški velikan je za 23-letnega napadalca odštel 125 milijonov evrov, s čimer je poskrbel za tretji najdražji prestop letošnjega poletja. Barcola je po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu podpisal dolgoročno pogodbo, na Anfieldu pa bo nosil številko 29.

"V veliko čast mi je, da bom lahko igral za Liverpool. Zelo sem vesel. Vse skupaj je trajalo precej dolgo, zato sem danes res srečen, da sem tukaj. Zdaj si želim predvsem na igrišče in začeti igrati," je po podpisu pogodbe povedal Barcola.

Visoka odškodnina s seboj prinaša tudi velika pričakovanja, Barcola pa svojih ambicij ob prihodu na Anfield ni skrival. "Upam, da bomo dosegli velike stvari. Predvsem si želim osvojiti Premier ligo. To so ene največjih sanj v mojem življenju," je dejal francoski reprezentant.

Prav želja po dolgoročnem uspehu je bila po njegovih besedah tudi eden od razlogov, da se je Liverpoolu zavezal za daljše obdobje. "Želim si osvojiti naslov in dolgoročno ostati del te ekipe. Prav zato sem podpisal dolgo pogodbo in upam, da nam bo uspelo."

Bradley Barcola
Bradley Barcola
FOTO: liverpoolfc.com

Barcola lahko igra na različnih položajih v napadu, najbolje pa se znajde na levem krilu. V Liverpool prihaja po treh letih pri Paris Saint-Germainu. Za Parižane je zbral 152 nastopov in dosegel 39 zadetkov, ob tem pa prispeval še 37 asistenc.

V francoski prestolnici je napolnil tudi svojo zbirko lovorik. S PSG-jem je med drugim osvojil tri zaporedne naslove francoskega prvaka in dvakrat zapored slavil v Ligi prvakov.

Svojo člansko kariero je sicer začel pri Lyonu. V dresu matičnega kluba je na 47 tekmah dosegel sedem zadetkov in prispeval 11 asistenc, avgusta 2023 pa se je preselil v Pariz.

Barcola je Anfield okusil že kot nasprotnik in prav vzdušje na stadionu je nanj naredilo velik vtis. "Na tem stadionu sem imel priložnost igrati dvakrat. Videl sem vzdušje in kako močno navijači stojijo za Liverpoolovimi igralci," je povedal.

"Ko sem izvedel za zanimanje Liverpoola, nisem imel nobenih pomislekov. Vedel sem, da gre za zelo velik klub in pravo izbiro zame," še dodaja Francoz.

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KOMENTARJI2

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royayers
31. 08. 2026 16.32
hehe, kake cifre. pa saj niso normalni. danes en povprecen igralec iz premier league stane vsaj 50m, stekam, da je njihova liga ih in sploh, pa da se jim povrne, recimo. ampak te cifre so bolane in nimajo veze z realnostjo na igriscu…
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+2
2 0
kala 09
31. 08. 2026 16.28
Če je ta vreden toliko denarja,lepo vas prosim .
Odgovori
+3
3 0
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