Barišić: Derbi za Olimpijo prihaja v pravem času

Aktualni slovenski nogometni prvaki iz Ljubljane se zadnjega gostovanja v Ljudskem vrtu dobro spominjajo, saj so z zmago, do katere so prišli v izdihljajih tekme ob koncu lanske sezone, naredili velik korak k osvojitvi naslova državnih prvakov.

Zoran Barišić FOTO: Damjan Žibert

Trener Olimpije Zoran Barišić ima jasen cilj, in sicer zmagati proti največjemu rivalu. Avstrijec na klopi slovenskih državnih in pokalnih prvakov se zaveda, da njegovo moštvo čaka težka naloga, a hkrati dodaja, da so fantje zmožni velikih stvari.

Ljubljančani bi se z zmago Mariboru približali na dve točki, v nasprotnem primeru bi se vijolice oddaljile za osem točk. Remi bi ohranil pet točk prednosti vijoličastim.

"Gremo v pozitivno smer. Težko je reči, a možno, da derbi prihaja v pravem trenutku. Dvignili smo formo, zmagujemo, tako da se nikogar ne bojimo," za uradno spletno stran kluba pravi Barišić, ki na klopi Olimpije še ni izgubil, po reprezentančnem premoru pa je prišel do dveh zmag na prav toliko tekmah: "Med premorom smo se regenerirali, nato se še bolje spoznali in začeli delati na podrobnostih, za katere prej nismo imeli časa. Vidim veliko pozitivnega, veliko želje in zagnanosti." V Maribor se bo Barišić odpravil tudi z nekaterimi nogometaši, ki v zadnjih tednih zaradi poškodb niso igrali. "Admir Suljićže trenira na polno, danes sta se moštvu pridružila tudi Branko Ilićin Matic Črnic," je zdravstveni karton na hitro opisal trener zmajev.





Darko Milanič FOTO: Damjan Žibert

V taboru podprvakov iz Maribora so optimistični, a tudi previdni. "Derbi bomo dočakali v dobrem stanju. Ozračje je podobno vremenu, odlično. Smo pripravljeni in zelo, zelo motivirani. Priprave smo izpeljali po načrtu, dobro izkoristili vmesno pokalno preizkušnjo. Smo v dobrem trenutku, igramo pa proti kakovostnemu nasprotniku, to je treba upoštevati. Slediti moramo določeni strategiji, morali se bomo držati dogovora in sem prepričan, da nam lahko uspe," je za klubsko uradno spletno stran povedal trener vijoličastihDarko Milanič.

Olimpija pod Barišićem še ni izgubila, zmaji pa zadnji poraz v ligi beležijo prav v spopadu z Mariborom. Na Barišićevi strani je tudi statistika medsebojnih dvobojev z zdajšnjim trenerjem Maribora Milaničem. Stratega sta se v preteklosti merila že v avstrijski ligi.