Barišić: Igralci na terenu so že pokazali, sedaj pa je na navijačih, da napolnijo stadion

"Zame in za celotno upravo kluba je to najpomembnejša novinarska konferenca doslej. Pred nekaj dnevi sem v intervjuju dejal, da je Ljubljana naš dom. Bili smo razočarani, ko smo izgubili tekmo z Galatasarayem, a predsednik Adam Delius mi je rekel: 'Mi smo žalostni zaradi izgubljene tekme, nekaj kilometrov stran pa so ljudje ostali brez vsega in ne vedo, kako naprej. Oni imajo razlog, da so žalostni, mi ne.' In zato sem sklical novinarsko konferenco, da pozovem vse navijače, vse, ki želijo po tej katastrofi pomagati ljudem. Celoten prihodek od sobotne tekme z Domžalami bo šel za žrtve poplav. Enako velja za prihajajočo tekmo s Celjem," je za uradno spletno stran kluba dejal prvi operativec Olimpije.

Direktor Barišić je še enkrat pozval vse navijače, da napolnijo Stožice in dokažejo, da se to zmore tudi v slovenski ligi, na tak način pa pomagajo ljudem, ki so izgubili streho nad glavo. "Pozivam vse navijače, da še enkrat napolnimo Stožice. Dokažimo, da zmoremo to tudi v slovenski ligi. In da predvsem pomagamo ljudem, ki so izgubili streho nad glavo. Napolnimo stadion in pokažimo, da smo pravi ljudje, da smo pravi prijatelji. Vsa čast navijaški skupini Green Dragons. Pognali so vse skupaj in verjamem, da bo akcija na koncu več kot uspešna."