Barišić o prodaji igralcev: Črnega petka v Olimpiji ne bo

Navijači Olimpije so pred začetkom sezone 2023/2024 za zdaj pozdravili šest okrepitev, med katerimi zagotovo najbolj izstopa nekdanji član Crvene zvezde Nemanja Motika. Igor Barišić pravi, da v klubu iščejo še enega ali dva nogometaša. Bolj pomembno pa bo, do kdaj bodo uspeli v Stožicah zadržati slovensko jedro ekipe, ki je lani tlakovalo pot do dvojne krone.

Kapetan Timi Max Elšnik, vratar Matevž Vidovšek, Marcel Ratnik in Svit Sešlar so med tržno najbolj zanimivimi nogometaši prve lige. "Pred nami je Evropa. Iskreno se ne bojim niti ene ekipe. Imamo kakovosten in širok kader. Igralci so srečni in zadovoljni. Črnega petka (razprodaje, op. a.) v Olimpiji ne bo," glede prodaje najboljših nogometašev pravi Barišić in dodaja, da so zmaji z novim trenerjem Joaom Henriquesom naredili korak naprej.