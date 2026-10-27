Barišić ob imenovanju športnega direktorja: Milovanović je na nivoju Zahovića

Branko Milovanović je nekdanji srbski nogometaš, ki je po koncu igralske kariere odšel v posloven nogometni svet. Kot igralec je med drugim nastopal za OFK Beograd, Deportivo La Coruno, Vitorio Guimaraes, AEK, Charleroi in Vojvodino. Njegovo operativno funkcijo v nogometu zaznamuje delo pri bolgarski Lokomotivi iz Plovdiva, grškemu AEK-u in predvsem pri španskemu Las Palmasu, kejr je deloval nazadnje.

"Branko je moj velikim izbor. Jaz sem naredil vse, da bi ga prepričal in uspelo mi je. Zelo sem mu hvaležen, da je ugriznil v to kislo jabolko. Gre za izjemnega človeka in velikega športnega poznavalca. Poslovni svet v nogometu ima v malem prstu. Lahko bi rekel, da je glede športno-poslovnega vpliva na nivoju Zlatka Zahovića. Je brez dvoma drugo veliko ime v slovenskem klubskem nogometu," je sijal od zadovoljstva ob uradnem imenovanju novega športnega direktorja kluba direktor Olimpije igor Barišić.