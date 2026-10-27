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Nogomet

Barišić ob imenovanju športnega direktorja: Milovanović je na nivoju Zahovića

Ljubljana, 27. 10. 2026 14.38 pred 28 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Branko Milovanović in Igor Barišić

Ljubljanska Olimpija, ki ji v zadnjih sezonah ne cvetijo rože, pred tem pa je bila v štirih letih dvakrat državni prvak in dvakrat zapored tudi član Konferenčne lige, ima (uradno) novega športnega direktorja. Po odhodu odstavljenega Turka Necata Agyun, ki je funkcijo opravljal le nekaj mesecev, je na "nemiren" stol enega vodilnih operativcev zmajev sedel Srb Branko Milovanović.

Branko Milovanović je nekdanji srbski nogometaš, ki je po koncu igralske kariere odšel v posloven nogometni svet. Kot igralec je med drugim nastopal za OFK Beograd, Deportivo La Coruno, Vitorio Guimaraes, AEK, Charleroi in Vojvodino. Njegovo operativno funkcijo v nogometu zaznamuje delo pri bolgarski Lokomotivi iz Plovdiva, grškemu AEK-u in predvsem pri španskemu Las Palmasu, kejr je deloval nazadnje. 

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"Branko je moj velikim izbor. Jaz sem naredil vse, da bi ga prepričal in uspelo mi je. Zelo sem mu hvaležen, da je ugriznil v to kislo jabolko. Gre za izjemnega človeka in velikega športnega poznavalca. Poslovni svet v nogometu ima v malem prstu. Lahko bi rekel, da je glede športno-poslovnega vpliva na nivoju Zlatka Zahovića. Je brez dvoma drugo veliko ime v slovenskem klubskem nogometu," je sijal od zadovoljstva ob uradnem imenovanju novega športnega direktorja kluba direktor Olimpije igor Barišić. 

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KOMENTARJI3

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tincoop
27. 10. 2026 15.16
Kdo?
Odgovori
0 0
mejacrnikal
27. 10. 2026 15.12
na nivoju Zahota hahaahahaha ugasnite se
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0 0
StAnalitik
27. 10. 2026 15.10
PUMPAJ,PUMPAJ OLIMPIJA.SRAMOTA
Odgovori
0 0
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