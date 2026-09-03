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Nogomet

Barišić: Olimpija ni naprodaj

Ljubljana, 03. 09. 2026 18.38 pred 48 minutami 4 min branja 3

Avtor:
A.V. Jan Lukač
Igor Barišić

Direktor nogometašev ljubljanske Olimpije Igor Barišić je v daljšem pogovoru za naš medij spregovoril o številnih perečih temah, ki jih na njegovo žalost ni malo. Zelo klavrna podoba na zelenici in posledično mizerni rezultati na začetku nove tekmovalne sezone so pri mnogih najzvestejših privržencih zeleno-belih vzbudili jezo, srd in celo vdanost v usodo, da ne bo nič bolje, dokler se aktualna garnitura ne odstrani iz klubskih pisarn.

V zadnjem, pa ne samo v zadnjem obdobju nemalokrat zelo kritizirani direktor zmajev Igor Barišić takoj na začetku pogovora našemu novinarju Janu Lukaču dá jasno vedeti, da klub iz Stožic ni naprodaj.

"Kot direktor kluba nisem prejel niti ene uradne ponudbe za prodajo kluba. Kar se tiče predsednikove izjave o številkah (cca. 30 milijonov evrov), za koliko bi bilo možno prodati klub morebitnemu novemu lastniku, so stvari povsem jasne. Vsaj tistim ljudem, ki razumejo, kako stvari potekajo z nakupi in prodajami nogometnih kolektivov. Ne moremo enačiti blagovne znamke z imenom Olimpija z, denimo, Muro ali pa Aluminijem. Z vsem spoštovanjem do omenjenih dveh klubov, da ne bo pomote. Upam, da me razumete," uvodoma pravi Barišić, ki je v nadaljevanju ovrgel številne medijske zapise, da zeleno-beli "plavajo" v dolgovih.

Direktor nogometašev Olimpije Igor Barišić skuša umiriti strasti in zatrjuje, da je finančno stanje kluba na zadovoljivi ravni.
Direktor nogometašev Olimpije Igor Barišić skuša umiriti strasti in zatrjuje, da je finančno stanje kluba na zadovoljivi ravni.
FOTO: Damjan Žibert

Finančno stanje v okvirjih pričakovanega

"Kar se finančnega stanja kluba tiče, ni nobenih pretresov. V športnem delu pa smo v slabem trenutku. A kaj naj pojasnjujem našim nezadovoljnim navijačem kot to, da smo v zadnjih štirih sezonah dvakrat osvojili naslov državnega pokala, enkrat pokalno tekmovanje in igrali dvakrat v skupinskem delu konferenčne lige. To je nekaj, kar še nobeni klubski garnituri v 120-letni zgodovini kluba ni uspelo. Razumem pa njihovo slabo voljo v tem trenutku, nikomur namreč ni prijetno ob zadnjih neuspehih."

Ko je govora o trenutni igralski zasedbi, za direktorja Olimpije ni dvoma... "Dejstvo je, da smo si na začetku sezone privoščili dve hudi napaki, in sicer, da smo bili v nekem trenutku celo zadnji na prvenstveni lestvici in da smo pred dnevi sramotno izgubili v uvodnem krogu domačega pokala proti tretjeligašu iz Trbovelj. Tega si preprosto ne bi smeli dopustiti. Nihče mi pa ne more reči, da trenutno moštvo nima kakovosti. Ravno nasprotno, menim, da ima velik potencial," je prepričan Barišić in nadaljuje.

Igor Barišić je preričan, da ima zasedba Olimpije velik potencial.
Igor Barišić je preričan, da ima zasedba Olimpije velik potencial.
FOTO: Damjan Žibert

Kakovost moštva ni vprašljiva

"Ne nazadnje imamo pet do šest domačih nogometašev, ki so bili ali še bodo del slovenske izbrane vrste. Nadalje, Dimitar Mitrovski, zanj sem prepričan, da gre za odličnega nogometaša z dodano vrednostjo. Zakaj tega svojega potenciala, vsaj trenutno, ne kaže v zelenem dresu, vam ne znam povedati. Olimpija sodeluje s številnimi psihologi, nogometaši imajo zelo dobre pogoje za delo, a bodo morali na igrišču pokazati drugačen obraz. Verjamem, da bodo v kratkem obrnili rezultatsko krivuljo navzgor."

Barišića so med drugim zmotili tudi številni negativni medijski zapisi o domnevno neporavnanih finančnih obveznostih do nekdanjih trenerjev Federica Bessoneja, ki v novi sezoni dela "čudeže" na klopi Osijeka, in nazadnje Miša Brečka.

Mišo Brečko je moral po le dveh odigranih tekmah zapustiti vročo klop Olimpije.
Mišo Brečko je moral po le dveh odigranih tekmah zapustiti vročo klop Olimpije.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"V zadnjem obdobju je veliko medijskih zapisov zelo negativno usmerjenih proti našemu klubu. Ne vem, zakaj se to dogaja. Očitno si je nekdo določene stvari vzel k srcu in na individualni ravni obračunava z Olimpijo. To resnično ne vodi nikamor. Zadeve glede nekdanjih trenerjev so popolnoma jasne. Bessoneju smo izplačali vse do zadnjega centa, podobno bo tudi z Mišom Brečkom in njegovimi pomočniki. V pogodbah je vse črno na belem jasno določeno, kaj in kako. Če pa nekdo misli, da si zasluži več, kot je določeno v pogodbi, pa je tu arbitražno sodišče, da odloči, kdo ima prav," poudarja Barišić.

Navijači nezadovoljni in zahtevajo korenite spremembe

Tudi stanje duha okoli kluba že dolgo ni bilo na tako nizki ravni.

"Razumem slabo voljo navijačev, a zdaj - bolj kot kdaj koli - potrebujemo njihovo brezpogojno podporo. Vemo, da smo na določenih tekmah pustili zelo slab vtis. Od tega ne bežimo, toda to je nogomet, to je šport. Očitajo mi, zakaj ne uspem zadržati naših najboljših igralcev za več let v Stožicah. Poglejte, nastopamo v slovenski ligi, ki je takšna, kot je. Z vsemi svojimi pozitivnimi in negativnimi platmi. Stadioni so tudi takšni, kakršni pač so. Jaz bi bil najsrečnejši direktor na tem svetu, če bi mi uspelo najboljše posameznike zadržati v Ljubljani več sezon. Nato pa pride ponudba, denimo, iz prve poljske lige, ki jo spremlja neprimerljivo večje število ljudi, in tu ste takoj nemočni. Težko je potem biti pameten," na dolgo in široko razloži prvi operativec kluba iz prestolnice.

Navijači Olimpije ne skrivajo razočaranja nad vodenjem kluba, ki je po njihovih besedah pripeljalo do trenutnega klavrnega stanja tako na kot zunaj nogometnih zelenic.
Navijači Olimpije ne skrivajo razočaranja nad vodenjem kluba, ki je po njihovih besedah pripeljalo do trenutnega klavrnega stanja tako na kot zunaj nogometnih zelenic.
FOTO: Aljoša Kravanja

O ciljih, ki so bili pred začetkom sezone vse prej kot skromni, Barišić pravi, da ostajajo nespremenjeni. 

"Morda smo v nekaterih primerih malce preuranjeno napovedali določene stvari, a drugega kot to, da se mora Olimpija vsako sezono boriti za naslov slovenskega državnega prvaka, ne morem izjaviti. Želim si, da bi v kratkem ekipa vendarle našla svojo rdečo nit na igrišču in pokazala svoj potencial. Zdaj preprosto moramo dobiti dve ali tri tekme zapovrstjo, da si povrnemo izgubljeno samozavest. Sezona se je komajda dobro začela, res je, da za vodilnim moštvom zaostajamo za sedem točk, a tekem bo še več kot dovolj za izboljšanje stanja na lestvici," je prepričan Igor Barišić.

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KOMENTARJI3

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Cupko
03. 09. 2026 21.00
Ti lastniki se ne zavedajo, da je Olimpija pač klub, ki mora biti vedno v igri za prvaka in oni niso pripravljeni seči v denarnico za okrepitve, le prodajali bi in tlačili evre v žep
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0 0
JAZsemTI
03. 09. 2026 20.44
Nogometni klubi v ligah kot je slovenska so postali pralnice denarja saj je preko fiktivnih pogodv možno skriti denar. Igralcu npr. 500.000€ plače in potem ti v gotovini prinese 400.000€ nazaj😏
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0 0
Banion
03. 09. 2026 20.22
kdo pri zdravi pameti bi to kupil? Razen če hoče oprati kake miljone zaslužene s prodajo venezuelske nafte
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+2
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