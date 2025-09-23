Barišić po novi menjavi trenerja: Lahko si predstavljate, kako je šele nam

Nogometaši Olimpije so v ponedeljek dobili še tretjega trenerja v letošnji sezoni. Na klop zmajev je sedel Federico Bessone, ki je doslej kot trener deloval le v Andori. Pred naše kamere je stopil direktor kluba Igor Barišić, ki verjame, da bodo igralci pokazali nov obraz in kljub slabemu začetku sezone cilja na osvojitev prvenstva in pokala.

Jorge Simao je na klopi Olimpije preživel sedem tekem, portugalskega trenerja je nasledil Erwin van de Looi, ki je odvodil tekmo več, zdaj pa je taktirko prevzel Federico Bessone. "Menjava trenerja je zahtevna za upravo kluba in nogometaše, ampak tako več ni šlo naprej. Na zadnjih osmih tekmah smo zmagali enkrat, tako da smo morali reagirati, saj želimo zmagovati vsak vikend in biti najboljši," je v ekskluzivnem pogovoru uvodoma povedal Igor Barišić.

Navijače ljubljanskega kluba med drugim moti dejstvo, da med zadnjimi petimi trenerji ni bilo niti enega Slovenca. Od domačih trenerjev je na trenerskem stolčku Olimpije nazadnje sedel Zoran Zeljković, ki se je poslovil maja lani. Barišić verjame, da je trenutno med slovenskimi trenerji le eden, ki bi lahko treniral Olimpijo: "Luka Elsner je slovenski trener, ki je odličen in dokazan na evropski ravni. Takšnih trenerjev trenutno v Sloveniji ni, večina jih je v tujini. Imamo svojo nogometno filozofijo. Federico Bessone bi moral priti že poleti, dogovarjali smo se, a neuspešno. Najsrečnejši bi bil, če bi se Victor Sanchez odločil ostati, a je imel previsoke zahteve. Pripeljali smo novega trenerja, naredili smo napako, ki jo želimo zdaj popraviti."

Federico Bessone FOTO: NK Olimpija icon-expand

V nadaljevanju je Barišić spregovoril tudi o navijačih, nogometaših in ciljih za preostanek letošnje sezone, ki je še zelo dolga. Za nami je namreč zgolj četrtina obračunov, Olimpija pa na petem mestu za vodilnim Celjem trenutno zaostaja za 12 točk. "Razumem navijače. Lahko si predstavljate, kako je šele nam, ko vidimo takšne tribune in slišimo žvižge. Vse ni odvisno od trenerjev, ker ne razumem, kako smo lahko po vodstvu z 2:0 proti Radomljam v drugem polčasu videti tako slabo. Tukaj odgovornost prelagam tudi na igralce. Kar se tiče tega, kaj so povedali navijači, pa imajo mojo podporo. Verjamem v ekipo in vem, da bomo pokazali nov obraz. Nogometaši so ponovno nasmejani, prvenstvo je še dolgo in cilj ostaja prvo mesto in osvojitev pokala."