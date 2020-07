Bartomeu brez dlake na jeziku: Z Messijem nisva skregana

Prvi mož katalonskega ponosa ne beži od odgovornosti za zadnje napetosti na Camp Nouu, ki so dodobra polarizirale tamkajšnjo javnost. Še več, priznava, da so nekateri posamezniki v času vrhunca epidemije koronavirusa povedali občutno preveč oziroma več, kot jim njihove pristojnosti to dopuščajo. "Za konkreten primer lahko navedem domnevni spor med Leom Messijem in menoj. Ta ne obstaja, nikoli ga ni bilo in ga ne bo. Nekateri so se očitno malce preveč opogumili, misleč, da vodijo celoten ustroj, s čimer so povedali precej več o sebi kot o drugih. Edino, kar šteje v tem trenutku, je, da se je moštvo v zadnjih nekaj tekmah stabiliziralo, tako na kot zunaj igrišča, kar nas navdaja z optimizmom pred nadaljevanjem domače La lige in Lige prvakov," je v uvodnem delu pogovora za televizijsko postajo TV3 dejal predsednik 'Blaugrane' Josep Maria Bartomeu . O odnosu z najboljšim nogometašem na svetu je Bartomeu dodal: "Največ medijskih zapisov je bilo na temo znižanja plač, kar pa nikoli ni bila težava. Niti najmanjša. Takrat se je ustvaril nepotreben medijski konstrukt, ki je v garderobo vnesel preveč negativne energije. Komu je pravzaprav ustrezalo, da poseže v moštvo na tako nizkoten način, ne vem. A kot na dlani je, da se je takrat pokazala prava pripadnost klubskemu grbu in temu, kar Barcelona dejansko predstavlja. Ne samo v športnem, ampak tudi v vseh drugih pogledih. Ali bo to dovolj za ubranitev naslova državnega prvaka, bomo videli kmalu. Toda bolj me veseli to, da se je igra izboljšala in da imamo lepe možnosti doseči viden rezultat v Ligi prvakov."

Prihodnost Setiena (ne)jasna, Xavi nekega dne zagotovo na trenerski klopi

Čeprav ne obžaluje odločitve za trenersko zamenjavo, ko je po nizu slabših predstav namesto Ernesta Valverdeja v začetku letošnjega leta angažiral Quiqueja Setiena, Bartomeu pravi, da bo najprej treba pošteno oddelati še preostanek te sezone, nato pa ... "Zagotovo bo Setien to sezono izpeljal do konca. Ne glede na epilog v domačem prvenstvu nas čakajo še zelo pomembne preizkušnje v Ligi prvakov. Igralci so odločeni, da pustijo viden pečat, in če se ukaže možnost za osvojitev najprestižnejše klubske lovorike, še toliko bolje. V kolikor se ljudje, ki so odgovorni za športni del kluba (Eric Abidalin Ramon Planes, op. p.), ocenijo, da je pred začetkom sezone potreben nov človek na trenerski klopi, bomo v upravi zagotovo prisluhnili njihovemu pogledu oziroma razmišljanju ter na koncu sprejeli skupno odločitev. Xavi? On bo prej ali slej trener Barcelone," ni ovinkaril Bartomeu, ki je v nadaljevanju spregovoril tudi o bližajočem se poletnem prestopnem roku, ki bo po njegovih besedah vse prej kot običajen.



"Večina najboljših evropskih klubov je zaradi pandemije izgubila zajeten del finančnih prilivov iz naslova televizijskih pravic. Obenem pa se je treba zavedati, da smo bili primorani v občutno znižanje plač in krčenje aktualnega proračuna. Vse to se bo, jasno, odrazilo tudi v prestopnem roku, ki niti približno ne bo spominjal na predhodne. Kar se morebitnih novih obrazov na Camp Nouu tiče, ne verjamem, da bo Paris Saint Germain v "prodajno izložbo" uvrstil Neymarja, vprašanje pa je, kaj se bo dogajalo z Lautarom Martinezom v Milanu. Omenjena nogometaša sta za nas še vedno zelo zanimiva, toda trenutna realnost je pač drugačna. Bomo videli," je bil precej skrivnosten prvi mož Barcelone in zaključil:



"Bodite prepričani, da bomo z Messijem podaljšali pogodbo. Ne glede na to, da mu aktualna poteče po zaključku naslednje sezone, verjamemo, da je glede na trenutno pripravljenost zmožen odigrati še najmanj dve do tri sezone na vrhunski ravni. On pooseblja vse, kar Barcelona predstavlja navznoter in navzven."