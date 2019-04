Bartomeu: Messi je najboljši na svetu in z njim gremo po trojno krono

Nogometaši Barcelone so v 35. krogu potrdili 26. naslov v španski La Ligi. Čeprav je slavje trajalo dolgo v noč, pa so si Katalonci že zadali nove cilje, ki jih nameravajo uresničiti v letošnji sezoni. Na krilih izjemnega Lionela Messija želijo osvojiti tudi preostali dve lovoriki - Ligo prvakov in španski kraljevi pokal.

Lionel Messije vstopil s klopi in Barceloni zagotovil drugi zaporedni in skupno 26. naslov državnih prvakov v Španiji. Argentinec je zadel edini gol ob tesni zmagi nad Levantejem in poskrbel, da se je v katalonski prestolnici rajalo še dolgo v noč. Čeprav so Katalonci osvojili prvo od treh velikih lovorik v letošnji sezoni, pa so po prespani noči, misli že preusmerili v zaključek sezone, v kateri bodo napadali tretji trojček v zgodovini kluba (2009 in 2015, op. p.).

Prva oviri na poti do zgodovinskega dosežka pa sliši na ime Liverpool, s katerim se bodo Katalonci pomerili v sredo na prvi polfinali tekmi elitne Lige prvakov. Pred tekmo je težko dejati, da si katero iz med moštev zasluži naziv favorita. In glede na to, da se Liverpool še naprej krčevito bori za naslov v angleški Premier League, bi bila lahko Barcelona na obeh polfinalnih tekmah v rahli psihološki prednosti. Svoje nogometaše pa je po osvojenem naslovu v Španiji vzpodbudil tudi predsednik kluba, Jose Maria Bartomeu, ki je odločno napovedal, da bo Barcelona v letošnji sezoni osvojila vse tri velike lovorike. "Naslov je jasen pokazatelj, da v tem klubu delamo dobro in da smo na pravi poti. To je rekord in ponosni smo nanj,"je uvodoma dejal Bartomeu, ki je imel seveda v mislih podatek, da je Barca v zadnjih enajstih sezonah, kar osemkrat pokorila nogometno Španijo. "Naš glavni cilj vsako sezono, je naslov v La Ligi. Naslov smo proslavili, a ne pretirani, saj nas v sredo čaka nova pomembna tekma. Cilj je osvojitev vseh treh lovorik. V Ligi prvakov nas čaka zahteven nasprotnik in tudi v kraljevem pokalu, nam ne bo lahko," je nadaljeval Barometu, ki je seveda govoril o Liverpooluin Valenciji, ki sta zadnja dva kluba, ki Barci stojita na poti do tretjega trojčka v zgodovini kluba.

Lionel Messi je z desetim naslovom v La Ligi postal najtrofenejši nogometaš Barcelone v tem tekmovanju. FOTO: AP

Messi je najboljši na svetu

Seveda je predsednik katalonskega ponosa nekaj besed po osvojitvi naslova namenil tudi Lionelu Messiju, ki znova uživa eno najboljših sezon, v že tako izjemni in lovorik polni karieri. Argentinec je ob zmagi nad Levantejev dosegel že 34. prvenstveni gol in bo tudi po koncu letošnje sezone v svoje vitrine pospravil lovoriko 'Pichichi', ki jo podelijo najboljšemu strelcu španskega nogometnega prvenstva. Messi ima tri kroge pred koncem, kar 13 golov več od obeh najbližjih zasledovalcev, Luisom Suarezomin Karimom Benzemajem. "On je najboljši nogometaš na svetu. Ko on vstopi na zelenico, se začnejo dogajati posebne stvari. On je spremenil ozračje na zelenici. Začel je čarati in zabil je gol," je kratko in jedrnato kapetana Blaugrane opisal Bartomeu. Za Messija je bil to že 10. naslov španskega prvaka, s katerim je postal najuspešnejši nogometaš Barcelone vseh časov. V letošnji sezoni pa bo želel osebno statistiko okititi še s petim naslovom v elitni Ligi prvakov. (2006, 2009, 2011, 2015, op. p.).