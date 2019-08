Bartomeu namiguje: Do konca prestopnega roka nas loči še nekaj tednov

Aktualni španski prvaki so uspeli v svoj vrste zvabiti Betisovega levega bočnega branilca Juniorja Firpa , za katerega naj bi po poročanju španskih medijev odšteli 18 milijonov evrov, medtem ko je dodatnih dvanajst milijonov evrov vezanih na uspehe kluba in predstave igralca.

Katalonci so na letošnji poletni tržnici tako zapravili že več kot 250 milijonov evrov. Najpomembnejši pridobitvi poletnih mesecev sta Antoine Griezmanne, za katerega je Barcelona Atleticu odštela 120 milijonov evrov in Frenkie de Jong, ki je zadnja leta branila barve Ajaxa.

V španskih medijih pa so se že pojavila namigovanja, da zapravljanja s tem še ni konec. "Imamo močno ekipo, z veliko potenciala. Še vedno pa nas do konca prestopnega roka loči nekaj tednov, tako bi se v tem času lahko še bolj okrepili," je dejal predsednik kluba Jose Maria Bartomeu in zaključil: "Imamo ambicije in neverjetno ekipo na čelu z najboljšim nogometašem na svetu Lionelom Messijem."