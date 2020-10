Bartomeu ne želi odstopiti: Spoštujem svoje nasprotnike

Čeprav je obstajala (realna) možnost, da bi aktualni predsednik 'blaugrane' Josep Maria Bartomeu in ostali člani uprave v začetku tega tedna odstopili s svojih položajev, se to na žalost mnogih privržencev kluba s Camp Noua ni zgodilo.



Bartomeu bo tako do nadaljnjega poveljeval klubu, ki se je v zadnjih letih znašel tako v organizacijski kot tudi rezultatski krizi. Ni malo takšnih, ki so prepričani, da je prav aktualni predsednik največji krivec za trenutno stanje, zaradi česar se je del članov odločil za zahtevo sklica referenduma o nezaupnici obstoječi klubski garnituri. Glasovanje o nezaupnici bi moralo biti po prvotnih načrtih na sporedu 1. in 2. novembra, kar bi po poročanju lokalnih medijev privedlo do želenih odstopov Bartomeua in druščine. A glede na vse slabšo epidemiološko sliko so glavni klubski možje odločitev o sklicu referenduma preložili do takrat, ko bodo prejeli strokovno mnenje pristojnih služb o možnosti izvedbe glasovanja na stadionu Camp Nou.