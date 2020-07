Bartomeu prepričan: Messi bo ostal v Barceloni, Neymar še ni prečrtan

"Messi je že večkrat poudaril, da si želi kariero končati v Barceloni in ne dvomim, da bo to tudi storil," je dejal Bartomeu. Argentincu pogodba poteče junija 2021, zaradi rednih nesoglasij z vodstvom je še ni podaljšal. Pripombe ima na delo športnega direktorjaErica Abidala, z vodstvom se ni strinjal o znižanju plač v času epidemije novega koronavirusa, zdaj tudi ni zadovoljen s trenerjem in naj bi klubu svetoval, da iz Leedsa pripelje Marcela Bielso. Ta je z Leedsom opravil izjemno delo in se uvrstil iz druge angleške v elitno Premier League.

Možen tudi povratek Neymarja

Bartomeu je povedal, da še vedno obstaja možnost, da bi se v klub vrnil Neymar, a le v primeru, če bi se s PSG dogovorili o zamenjavi igralcev. Za Luisa Suarezaje prepričan, da bo še nekaj časa v klubu, prednostna naloga vodstva pa bo, da v nekaj takega prepričajo tudi nemškega vratarjaMarc-Andre ter Stegna, ki naj bi bil zelo pomemben tako na igrišču kot v slačilnici. Barcelona iz Interja še vedno želi pripeljati Lautara Martineza, toda pogovori z Italijani trenutno mirujejo.