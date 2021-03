Bartomeu preživel noč na policiji, zdaj na sodišče

Nekdanji predsednik nogometnega kluba Barcelona Josep Maria Bartomeu se je znašel med peščico aretiranih po odmevni preiskavi klubskih prostorov, ki jih je sicer sam zapustil oktobra, ko je s svojimi najožjimi sodelavci podal odstopno izjavo. Bartomeu je izkoristil pravico do molka in preživel noč na policijski postaji Les Corts, medtem ko so naslovnice svetovnih medijev poročale o aferi "barcagate", ki je do temeljev pretresla katalonski nogometni ponos.

V torek so Bartomeuja prepeljali na sodišče v L'Hospitalet, kjer ga bo zaslišala sodnica Alejandra Gil. Z njim je tudi njegov svetovalec Jaume Masferreroziroma njegova "desna roka", kot je na svoji spletni strani zapisal madridski športni časnik AS. Masferrer je bil šef Bartomeujevega kabineta v času, ko je vodil Barcelono, radio SER Catalunyapa je poročal, da sta večer na policijski postaji preživela vsak v svoji celici.

Poleg nečednih 'poslov' na družbenih omrežjih tudi pranje denarja?

Bartomeuja so z Masferrerjem v ponedeljek pridržali ob začetku preiskave "afere barcagate", ki se osredotoča na odnos med vodstvom kluba s podjetjem I3 Ventures, ki je nadziralo podobo kluba na družbenih omrežjih in na trenutke z lažnimi profili na družbenem omrežju Facebook tudi načrtno blatilo osebe, povezane s klubom (tudi športnike), ter njihove družinske člane. Sodelovanje naj bi bilo vredno najmanj tri milijone evrov, a so nakazila, ki so bila vedno nižja od 200.000 evrov, uspešno skrivali pred ustaljenimi klubskimi "varovalkami", ki podrobno pregledajo vsako nakazilo, ki je višje od omenjenega zneska.

Nekdanje vodstvo kluba bremenijo tudi obtožbe o pranju denarja, če se bodo navedbe izkazale za točne, pa vsem vpletenim grozi še hujša kazen. Preiskava naj bi sicer potekala že devet mesecev, več podrobnosti pa bo znanih do konca naslednjega tedna, ko mine zakonsko določen rok tajnosti.