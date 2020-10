Bartomeu skupaj s sodelavci odstopil

Medtem ko se nogometaši Barcelone pripravljajo na sredin obračun Lige prvakov proti torinskemu Juventusu, ki ga bomo na Kanalu A in VOYO prenašali od 20.40 naprej, se v zakulisju odvija prava bitka med aktualno upravo in njenimi številnimi nasprotniki, ki so uspeli zbrati 20.000 podpisov za zahtevo sklica referenduma o nezaupnici in očitno dosegli svoje. Aktualni predsednik Barce Josep Maria Bartomeu in ostali člani uprave so le odstopili.

Predsednik španskega nogometnega velikana Barcelone Josep Bartomeu je na izredni seji upravnega odbora (le) napovedal odhod iz kluba, poročajo španski mediji. Razlog je bila zavrnitev katalonskih oblasti, da odložijo glasovanje o nezaupnici, poroča Mundo Deportivo. Bartomeu je sicer zahteval preložitev zaradi pandemije novega koronavirusa. Dejal je, da ne želi ogroziti zdravja članov kluba. Sedeminpetdesetletnik je sicer na predsedniškem položaju pri Barceloni od leta 2014, njegov predhodnik je bil Sandro Rosell. Glasovanje o nezaupnici je bilo predvideno za 1. in 2. november. Opozicija pa je zbrala več kot 20.000 podpisov članov za nezaupnico. Nasprotniki Bartomeua bi potrebovali dvotretjinsko večino, da bi nepriljubljenega šefa pregnali s prestola. Zdaj pa glasovanje ne bo več potrebno. V zadnjem času je bil proti Bartomeuu nastrojen tudi prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi, ki je po debaklu v četrtfinalu prejšnje lige prvakov proti Bayernu (2:8) želel zapustiti katalonsko moštvo, a na koncu - za razliko od kritiziranega predsednika - ostal na Camp Nouu. icon-expand Josep Maria Bartomeu FOTO: AP Obenem je nekdanji predsednik dejal, da klub podpira nov sistem tekmovanja na klubskem svetovnem prvenstvu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki bi moral biti sicer prvič na sporedu prihodnje poletje, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na kasnejše obdobje. Pojavlja se seveda vprašanje, kakšne posledice bosta ti odločitvi imeli na naslednje vodstvo katalonskega velikana. Evropska nogometna zveza na čelu s predsednikomAleksandrom Čeferinom je velikokrat izrazila nasprotovanje do uvedbe novega tekmovanja, ki bi združilo velikane evropskega nogometa. Barcelona sicer tudi v zadnjih dneh in tednih ne blesti v domačem prvenstvu, med drugim je po porazu na tradicionalnem dvoboju z madridskim Realom padla na 12. mesto prvenstvene lestvice. Ima sicer dve tekmi manj od večine tekmecev.