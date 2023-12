'Ženske ne smejo komentirati moškega nogometa.' Odgovor: Razvij se ali umri

Nekdanji nogometaš Manchester Cityja in Newcastla Joey Barton je nedavno s serijo objav na družbenem omrežju X dvignil veliko prahu. Dejal je, da ženske na televiziji ne bi smele govoriti o moškem nogometu. Odziv na njegove besede je bil močen, zdaj pa mu je javno odgovorila tudi trenerka serijskih angleških prvakinj Emma Hayes (Chelsea).

41-letni nekdanji nogometaš je trenutno brezposeln trener, saj so ga oktobra odpustili pri angleškem tretjeligašu Bristol Rovers. Angleško Premier ligo v kateri je nekoč nastopal, seveda spremlja, prejšnji teden pa je po ogledu tekem 15. kroga na svojem profilu na družbenem omrežju X, dvignil veliko prahu. Tekme so na eni od ameriških platform za pretočne vsebine poleg moških komentatorjev komentirale tudi številne nekdanje nogometašice. "Ženske ne bi smele s kakršno koli avtoriteto govoriti o moškem nogometu. Dajte no. Bodimo resni. To je popolnoma drugačna igra. Če tega ne sprejmete, se nikoli ne bom strinjal z vami. Ženski nogomet cveti, kar je fantastično videti. V moškem nogometu pa ne morem jemati resno ničesar kar (ženske) povejo," je svoje mnenje s svojimi sledilci na platformi X delil Joey Barton.

icon-expand Joey Barton FOTO: AP

A tu se ni ustavil. "Vsak moški, ki z njimi sedi in se z njimi pogovarja (o nogometu), se je "prodal". V nogometu obstajajo različne ravni. Mnenje večine moških je vredno zelo malo, kaj šele vseh ostalih ... Vsak moški, ki posluša ženske komentatorke, bi moral pregledati svoje možgane," je bil še bolj oster. Na njegove besede so se pričakovano odzvali mnogi, Anglež pa se negativnih mnenj ni ustrašil. Ravno nasprotno, saj je v naslednjih dneh nadaljeval v enakem ritmu. Pojavil se je celo na televizijski oddaji Pierca Morgana, ki izkoristi vsako priložnost, da v svoj studio povabi vsako osebo, ki v danem trenutku deli mnenja splošne javnosti. "Moraš si zaslužiti, da si tam. Ne zaradi "woke" agende, ki trenutno vlada v družbi. Ni nujno, da si igral nogomet na najvišji ravni, saj ga veliko uspešnih (moških) trenerjev in komentatorjev ni. Kljub temu pa so si zaslužili priložnost, ker so dolga leta trdo delali. Ne gre samo za eno ali dve komentatorki, saj so prevzele "komentiranje" in to uničuje izkušnjo za večino moških," je v oddaji dejal Barton.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke