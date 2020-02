Baski proslavljajo zgodovinski zmagi, pri Realu in Barci pa poteka 'revizija'

"Nimam besed, nikoli ne smeš izgubiti upanja," je po zmagi nad Barcelono povedal edini strelec Athletica Inaki Williams. "Navijači so si zaslužili ta trenutek, ker so nas tako podpirali, zdaj pa upam, da lahko gremo naprej do izpolnitve naših skupnih sanj," je dodal Williams, čigar klub je proti Barceloni izpadel v letih 2016 in 2017, izgubil pa je tudi finala leta 2009, 2012 in 2015.

Marcelo, ki se bo s soigralci na februarski prvi tekmi osmine finala Lige prvakov udaril z Manchester Cityjem (prenos bo na Kanalu Ain VOYO), je dodal: "Danes smo doma dovolili štiri gole in po čem takem se je težko vrniti. Zelo smo se trudili, da bi nam uspelo, a smo se malce prepozno odzvali. Real Madrid je zelo zahteven klub, ko pa ne zmagaš, je težko, a še vedno smo v dveh tekmovanjih in imamo zelo širok kader vrhunskih igralcev."

"Ko izberem ekipo, mislim na to, da bi se ekipa dobro odrezala. Potem je lahko imeti mnenja. Ne verjamem, da smo naredili napako z izborom ekipe. Res je, da je nasprotnik opravil dobro delo, zadeli so prvi in mi smo naredili napake. A to nima nobene zveze s postavo ali ekipo,"je pristavil Zidane.

"Občutek je slab, ker smo izgubili doma,"je dejal Realov trener Zinedine Zidane , ki se mu je poigravanje z začetno postavo tokrat grdo maščevalo. "Začeli smo slabo. Do konca smo poskušali in v drugem polčasu je bilo veliko bolje ... Nasprotnik je igral dobro. Mi smo bili v prvem polčasu slabi v 'pressingu', nato smo počeli napake v obrambi," je dodal.

Zidane: Občutek je slab Če je Barcelona objokovala poraz v praktično zadnjem resnejšem napadu na tekmi, so bili navijači Reala povsem v šoku že po manj kot 60 minutah igre. Iz Madrida posojeni norveški nogometni biser Martin Oedegaard je proti svojemu matičnemu klubu zablestel z golom v 22. minuti, ki ga ni proslavljal, nato pa sta rezervnega čuvaja mreže Alphonsa Areolaja in precej premešano začetno postavo "belega baleta" ukanil še Alexander Isak z dvema goloma med 54. in 56. minuto.

Setien: Storili smo korak naprej To bo izjemna priložnost za drugi najuspešnejši kolektiv tekmovanja iz Bilbaa, ki je naslov osvojil 23-krat, a nazadnje davnega leta 1984. Večkrat je bila za baskovske "leve" usodna prav Barcelona, ki pa so se ji tokrat sladko maščevali v domačem brlogu.

Prenovljeno špansko pokalno tekmovanje, kjer bodo domačo in gostujočo tekmo v paru klubi odigrali šele od polfinala naprej, je tako poskrbelo za novi veliki presenečenji, saj na baskovska velikana v polfinalu že čakata prvoligaš Granada in drugoligaš Mirandes . Zadnji polfinale brez Reala in Barce je bil v kraljevem pokalu na sporedu leta 2010, Katalonci pa so sicer rekorderji s 30 naslovi, medtem ko ima "kraljevi klub" (19) v tem tisočletju ogromno težav, saj je uspel zmagati le dvakrat (Barcelona šestkrat).

Real Sociedad je z zmago na stadionu Santiaga Bernabeua prekinil niz 21 tekem brez poraza Real Madrida v vseh tekmovanjih in bi na poti proti zgodovinsko visoki zmagi, saj je klub iz San Sebastiana vodil že s 3:0, nato pa z igralcem manj trepetal do zadnjih sekund. Veselo je bilo tudi na stadionu San Mames, kjer domače tekme igra Sociedadov lokalni baskovski rival Athletic Club , ki je bil praktično vso tekmo v podrejenem položaju proti Barceloni , nato pa uspel slaviti z golom Inakjia Williamsa globoko v sodnikovem podaljšku.

Alba se je z ostrimi besedami pridružil Messiju

Za Barcelono je bila tekma pod dodatnim drobnogledom zaradi nedavne izmenjave mnenj med kapetanom Lionelom Messijemin športnim direktorjem Ericom Abidalom, ki je v pogovoru za katalonski športni dnevnik Sport neimenovane igralce obtožil, da pod taktirko prejšnjega trenerja Ernesta Valverdejaniso dovolj zavzeto trenirali. Branilca Jordi Alba in Gerard Pique, ki se je na tekmi poškodoval, sta stopila v bran Messiju.

"V ta klub mečejo dovolj dr*ka od zunaj, zato res ni potrebno, da tudi sami mečemo dr*k," je zbranim medijem ostro dejal Alba. "Abidal je bil igralec, navijači ga imajo radi in zato bi moral vedeti, kako je v slačilnici in kako se igralci počutijo. Pokazali smo, da smo ekipa in tako moramo nadaljevati. Mislim, da smo prikazali izvrstno predstavo, eno najboljših v sezoni in res škoda, da smo tako pozno prejeli gol, a takšen je nogomet. Zelo sem ponosen na ekipo, ker je igrala tako."

Pique je dodal: "Vsi vedo, kaj so storili dobro in kaj ne, zdaj pa moramo še naprej delati. Moramo prenehati s samouničevanjem, ker nam to ne bo pomagalo. Ta klub smo zgradili na zmagah in to moramo storiti še enkrat. Delamo v smeri tega, igramo bolje, prilagajamo se na ideje trenerja in slačilnica je tako enotna, kot je vedno bila. Zdaj ni trenutek za pranje umazanega perila, lahko rečem le to, da imamo stoodstotno zaupanje vase in zadovoljni smo, da smo danes igrali tako in se na takšen način odzvali na ves ta hrup. Težko je, saj smo izpadli, toda iz tekme lahko potegnemo veliko pozitivnih zaključkov."

