Bavarci bodo pred tekmo z Liverpoolom sladko spali: Dortmund spet remiziral

Tekmo med Liverpoolom in Bayernom si boste lahko v prenosu z Anfielda ogledali v torek, 19. februarja, od 20.40 naprej samo na Kanalu A in VOYO.

Naslov jesenskega prvaka, ki so ga nogometaši Borussie Dortmund osvojili tako suvereno, kot le redkokdaj v zgodovini kluba, je hitro utonil v pozabo. Bayern namreč po tretjem zaporednem remiju Dortmundčanov v Bundesligi zaostaja le še za tri točke, potem ko je črno-rumene pred svojimi navijači uspel pri "ničli" zadržati še Nürnberg. Bavarci so svoj del posla opravili že v petek, ko so 22. krog odprli s prigarano zmago nad najbližjim prvoligaškim sosedom Augsburgom (3:2).

TEKMA

BVB je močno razočaral že sredi prejšnjega tedna v Londonu, kjer je ekipo Luciena Favreja na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov ponižal Tottenham (0:3). Rezultatska kriza je že zares huda, saj je Borussia poleg treh ligaških remijev vmes tudi izpadla v pokalu, kjer je bil po izvajanju najstrožjih kazni srečnejši in spretnejši Werder Bremen.

Götze med najaktivnejšimi, je bila enajstmetrovka nad Sanchom?

Dortmundčani so imeli veliko več časa žogo v svoji posesti tudi v Nürnbergu, a so bili domači tisti, ki so si pripravljali večje priložnosti. V 28. minuti je strel z glavo Hanna Behrensapreletel prečko, medtem ko je na drugi strani nevarno zapretil kapetan Mario Götze, a je bil Christian Mathenia na mestu. Veliko bolje bi se lahko v svoji priložnosti znašel tudi gostujoči vezist Axel Witsel, a ga je ustavil blok, da pa je bil odhod na polčas še bolj klavrn za BVB, je poskrbel še nedosojen prekršek in (po mnenju gostov) spregledana enajstmetrovka nad Jadonom Sanchom.

Mathenia je v nadaljevanju kot prvi spet zaposlil Götze, nato pa v 61. minuti po strelu občasnega nemškega reprezentanta vnovič ni dosti manjkalo, da bi se gostje veselili morda ključnega gola v boju za naslov. Kljub vstopu Paca Alcacerja Dortmund ni bil preveč nevarnejši do konca tekme, ko se je mreža domačih po podaji Španca do še enega rezervista Jacoba Bruuna Larsena sicer že zatresla, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja nekdanjega člana Valencie in Barcelone.

Izidi 22. kroga 1. Bundeslige:

Nürnberg ‒ Borussia Dortmund 0:0

POSTAVI

Bayer Leverkusen ‒ Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)

Havertz 18., Bailey 66.

POSTAVI

Eintracht Frankfurt ‒ Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Da Costa 45.; Zakaria 82.

POSTAVI

Hertha BSC ‒ Werder Bremen 1:1 (1:0)

Selke 25.; Pizarro 90.

POSTAVI

Hoffenheim ‒ Hannover 3:0 (2:0)

Joelinton 3., Belfodil 14., Demirbay 80.

POSTAVI

Stuttgart ‒ RB Leipzig 1:3 (1:1)

Zuber 16./11-m; Poulsen 6., 74., Sabitzer 68.

Kevina Kampla (Leipzig) ni bilo v ekipi.

POSTAVI

Wolfsburg ‒ Mainz 3:0 (1:0)

Arnold 4., Weghorst 70./11-m, Knoche 76.

POSTAVI

Schalke ‒ Freiburg 0:0

RK: Serdar 42./Schalke; Günter 90./Freiburg

POSTAVI

Augsburg ‒ Bayern München 2:3 (2:2)

Goretzka 1./ag., Ji 23.; Coman 17., 45., Alaba 53.

POSTAVI.

LESTVICA