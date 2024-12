Bavarci hrepenijo po Wirtzu, Tah vse bližje Barceloni

Poleg Wirtza naj bi bilo vodstvo Bayern Münchna navdušeno tudi nad predstavami Nica Williamsa, trener Vincent Kompany pa bolj simpatizira z mladim angleškim krilnim napadalcem, ki trenutno brani barve dortmundske Borussie. Slednji sliši na ime Jamie Bynoe-Gittens, šteje pa le 20 let. K rivalom Bayerna se je preselil leta 2022 iz Manchester Cityja in hitro navdušil strastne navijače črno-rumenih. "Zapustiti Anglijo je bilo tvegano, vendar sem se s prihodom v Nemčijo naučil veliko stvari. Igrati proti vrhunskim ekipam na največjem odru je zame res pomembno in to potrjuje, da je bila moja odločitev pravilna," je lani povedal Bynoe-Gittens.